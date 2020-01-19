國民黨轟「中緬聯合聲明」：完全無法苟同！台灣絕非中華人民共和國一部分

▲大陸國家主席習近平訪問緬甸，與緬甸國務資政翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）會面。（圖／路透）

記者羅婉庭／台北報導

大陸國家主席習近平18日赴緬甸訪問，在官方公布的「中緬聯合聲明」中文版中，明確寫入「緬方認為台灣是中華人民共和國不可分割的部分」。國民黨19日對此表示，完全無法苟同，台灣絕非「中華人民共和國」的一部分，這份聲明不僅無法為台灣民眾接受，也對兩岸關係毫無幫助。

國民黨19日發出新聞稿指出，國民黨一貫認為「一個中國」應指1912年成立迄今之中華民國，主權獨立，但目前之治權則僅及於台澎金馬，強調台灣絕非「中華人民共和國」的一部分，籲大陸當局應務實面對，國民黨也將在中華民國憲法架構及相關法律規定下，堅決維護此一事實。

國民黨表示，該中緬聯合聲明涉及台灣的部分，不僅無法為台灣民眾接受，亦對兩岸關係毫無幫助；國民黨深感遺憾！目前雖然在野，但仍將堅決捍衛中華民國的主權獨立，並為國計民生戮力不懈。

過去中國與其他國家發表的聯合聲明中，多以「台灣是中國不可分割的部分」表述。據北京發布的「中緬聯合聲明」第9點強調，「緬方重申堅定奉行一個中國政策，認為台灣、西藏、新疆是中華人民共和國不可分割的部分，支持中方處理台灣、涉藏、涉疆問題的舉措」。

對此，外交部也回應，中國政府沒有一天統治過台灣，無權在國際上代表台灣人民。

▲習近平同緬甸總統溫敏會談。（圖／翻攝自《新華社》）