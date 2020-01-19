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她大膽說「男人如衣服」背後有深意！了解自己的身體才有「愛情智商」

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▲女性,思考,單身。（圖／unsplash）

▲兩性作家李愛玲認為「男人如衣服」，鼓勵女人「先學會與自己相愛，才能學會與男人相戀。」（示意圖，非當事人／unsplash）

文／李愛玲
摘自／寶瓶文化《有人在錯的愛情裡枯萎，有人在對的人身邊盛放

日常最令我發愁的事有三：一是當眾敬酒，二是開口借錢，三是陪好友Ｓ買衣服。

其實Ｓ人挺好，但一買衣服就超級挑剔。若是有超模身材天使臉蛋，嚴苛一點倒也罷了，偏偏Ｓ只有中等身高，且還是微胖界一枚冉冉升起的新星，腿不長，腰不細，既無逆天顏值，也不波濤洶湧，每次陪她選衣服，都要耗盡洪荒之力。

請繼續往下閱讀...

簡約通勤裝，她嫌款式太單調。文藝森女系，她嫌裝嫩太過分。黑白灰性冷淡風，她怨沒有女人味。蘿莉蕾絲裙，她又嫌甜得太膩人。

我拿了一堆時尚雜誌砸向她，「自己看！」她振振有詞地朝我翻白眼，「我要是有這樣的身材，還用得著找你幫忙？你這麼大個人了，一點耐心都沒有，我無非就是矮點胖點身材差點，才這麼點困難，你就放棄了？」

我差點被她氣成內出血，惡狠狠地丟下一句，「怪不得你難嫁，挑衣服比挑男人還麻煩！」她恍然，「你別說，還真是這麼回事啊！」

大學校園裡，老公還是我男朋友的時候，我特別對他身上的運動活力著迷，暗暗決定要為他改變穿衣風格，將自己打造成熱力四射的動感美少女。

我買了和他相襯的藍色系運動服，肩袖上還閃著大片螢光綠。我瘦竹竿的身材套在裡面四下灌風，原本就偏黃的膚色被襯得更暗黃。他踢完一場球，遠遠從操場跑過來，錯愕地看了我半天。

好幾天之後，他才有勇氣說出實話，「那身衣服，怎麼看都像偷來的。你穿原來的衣服就挺好，別硬逼自己扮偽球迷了。」

我果斷地把運動套裝送給宿舍的另一個女孩，她每天穿著晨跑，特別英姿颯爽。而我，重新穿回我的小立領白襯衫和中腰牛仔褲。

前兩天有好友問我，「你現在的穿衣心得是什麼？」
我說：「衣服如男人，不適合的，不要選，不要穿。」

男人也如衣服。

有些女人擇偶時，通常狀態就是：地攤貨看不上，奢侈名牌買不起。
不，不只是買不起，有時即使錢到位，仍是襯不起。
因為她尚需修練，待歲月淬出那些叫作「氣質」和「氣場」的東西。

數年前，我也買過幾件掛在衣櫃裡，只供欣賞卻無法穿出門去的衣服，有天藍色牛仔背帶褲，也有blingbling華而不實的小禮服。

30歲以後，我才終於明白那些衣服對我的意義──天藍色背帶褲是對青春的祭奠，是我再也回不去的少女夢；blingbling小禮服是對未來的奢望，是我未得圓滿的浮華幻想。

衣服是女人的戰袍。男人是女人的補藥。

你以為那些會穿搭的女人能嫁得好，只是因為她會使媚？當然不是。是因為她對自己的身體和靈魂都無比瞭解、無比熟悉，她懂得什麼樣的衣裝最適合、什麼樣的男人最相配。

為什麼也有那麼多貌似時尚、燦若夏花的女孩，卻屢屢遇人不淑，在錯愛的路上一再碰壁受苦？因為她對於自己的內心，還是個陌生人。

她們一路試錯，卻始終沒明白自己要什麼。執意要愛的人，令她們踮著腳尖拚力去搆，最終心力交瘁。被迫將就的人，讓她們心有不甘，委屈連連，總想逃到海角天邊。得到的不想要，想要的得不到。

男人通常說女人如衣服，其實是將女人物化，帶著直男癌的炫耀，彷彿全世界的女人都任他挑選試穿。

我想說男人如衣服，不是女權主義以牙還牙，更不是鼓動濫交。我堅信男人如衣服，其實是女人應該像瞭解自己的身體髮膚一樣，去正視自己的優點和缺陷，去做正確的選擇和取捨。因為只有當我們對自己有充分而正確的認知，才會明確地知道自己要什麼，適合什麼。

先學會與自己相愛，才能學會與男人相戀。

若一個女人只要求衣能遮體，那滿大街都是可以結婚的男人。她為什麼要挑款式、版型、布料、做工？因為她想要的是「相襯」。就像那個適合的人，他與你鮮花著錦，相得益彰，也讓你舒展踏實、柔軟安心。

一個對自己有客觀評價和正確認知的女人，不會膚淺到跟風去買淘寶爆紅款，不會盲目追隨伸展台模特兒的時裝秀，也不會虛榮到去拚買不起的高檔名牌貨。

因為她知道——想穿歐美高冷風，你至少要有168公分的高瘦身材。要扮韓式粉嫩系，你要有蘿莉小臉加甜美氣質。臉上寫滿七情六欲，怎麼襯得起純色棉麻長裙？一副受氣小媳婦委屈相，怎麼hold住Max Mara大衣？

選男人亦如是。

你去高攀的那位，就像咬牙存半年才買下的華服，你穿不起，又放不下，掛在衣櫥裡好生伺候，小心侍奉，逼著自己削足適履，生生餓瘦兩個size塞進去之後，卻發現，效果其實跟你想像的相去萬里。

你去低就的男人，就像清倉處理的路邊貨，你當初一時貪便宜，買回後卻怎麼看都是濃濃的廉價氣息，襯不起你的容顏，拉低了你的品味，讓你日夜不甘，如鯁在喉，怎麼看都厭棄。

有人一襲白衫已足夠嫵媚，有人鳳冠霞帔仍非女王。有人在錯的愛情裡凋敝枯萎，有人在對的人身邊嫣然盛放。
愛情，是兩個人之間的量體裁衣。適合的人，就像一件得體的衣服，穿在你身上自然、熨帖、舒適，讓你由內而外地滿足。不在於價格多貴，等級多高，只在於，他與你匹配。

他襯得起你的氣質，你配得上他的段數。這才是最好的彼此駕馭，彼此馴服。最終，他見證你紅顏璀璨，也陪伴你暮年蒼茫。你們相依老去，你身材不復，他鬆垮頹唐。但那些相擁時刻，依舊令你踏實心安。

穿對衣服，讓你驕傲而不驕縱。
愛對人，讓你自由且不自卑。
選衣服是時尚眼光，選男人是人生品味。
對衣服不跟風，也不盲從。對男人不將就，也不攀附。
親愛的女孩，這都是你的人生必修課──前者是衣著品味，後者是愛情智商。

▲▼ 李愛玲《有人在錯的愛情裡枯萎，有人在對的人身邊盛放》（圖／寶瓶文化）

★本文摘自寶瓶文化《有人在錯的愛情裡枯萎，有人在對的人身邊盛放》，作者李愛玲，大陸知名圖書網站當當網2017年度、2018年度，連續2年「影響力作家」。文章被瘋狂轉發7千萬次、閱讀4億次，單篇按讚高達2千萬次。她擁有心理師專業資格，是兩性作家，職場女性，以及母親。

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