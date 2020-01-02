驚悚VR密室逃脫代表　HTC VIVELAND再推新款遊戲《恐懼聖所》

▲ HTC VIVELAND再推新款遊戲《恐懼聖所》。（圖／HTC VIVELAND提供）

記者姚惠茹／台北報導

喜歡挑戰驚悚劇情的VR密室逃脫嗎？宏達電（HTC）今 (2) 日宣布旗下VIVELAND新推出大型VR密室逃脫遊戲《恐懼聖所》Sanctum，支援2～6人連線遊玩，並從1月3日起在台北三創VIVELAND、高雄大魯閣草衙道的KOSMOSPOT X VIVELAND及香港荃灣的VIVELAND三地同步上線。

▲大型VR密室逃脫遊戲《恐懼聖所》場景。（圖／HTC VIVELAND提供）

HTC VIVELAND為了提供玩家多元的大型VR密室逃脫遊戲，目前在線已經有五款遊戲可供選擇，並以每季更新1~2款的速度豐富遊戲內容，這款新上市的遊戲《恐懼聖所》是由ARVI製作發行，並由VIVELAND獲得亞洲區獨家代理，可以支援2～6人同時連線遊玩。

▲《恐懼聖所》場景較為昏暗陰森。（圖／記者姚惠茹攝）

這次有別於《拆解核危機》、《消失的聖誕禮物》、《穿越梅杜莎之門》所營造的氛圍，新款遊戲《恐懼聖所》更加驚悚刺激又緊張，由於主打世界上所有黑暗的地方，都有可能讓你內心的恐懼成真，因此場景較為昏暗陰森，記者實際體驗真的被逼真場景給驚嚇。

▲大型VR密室逃脫遊戲《恐懼聖所》場景。（圖／HTC VIVELAND提供）

《恐懼聖所》的故事描述，今天你收到老朋友提出的求救信，並在信中描述她對附近森林中失踪人口問題的調查報告，需要你來協助進行調查，但也提醒你要小心在古老的廢棄修道院中遇到的神秘力量，可能必須冒著靈魂被吞噬的生命危險，揭開這個黑暗庇護所隱藏的可怕秘密。

▲大型VR密室逃脫遊戲《恐懼聖所》場景。（圖／HTC VIVELAND提供）

同時，HTC VIVELAND也正式宣布插旗沙烏地阿拉伯王國，攜手當地業者在沙烏地東部大城Khobar開設的VR線下體驗店Xtra life，預計今年第一季開幕，並且由於沙國在2019年9月首度開放讓非宗教性質的外來旅客入境觀光，全力開發娛樂旅遊事業，因此將成為VIVELAND今年的重點發展區域。

▲HTC VIVELAND宣布今年首季插旗中東沙烏地阿拉伯。（圖／記者姚惠茹攝）



HTC VIVE虛擬實境部門副總經理李文材表示，VIVELAND的場地型娛樂體驗模式將由HTC透過整場輸入的模式引進中東沙烏地阿拉伯，其中包括配備超過70組的VIVE Pro McLaren Limited Edition頭盔、場景建置、遊戲內容、人員訓練，之後也計畫會在當地陸續推出大型VR密室逃脫遊戲。

▲大型VR密室逃脫遊戲《恐懼聖所》場景。（圖／HTC VIVELAND提供）



HTC VIVELAND新推出的《恐懼聖所》Sanctum售價方式，2人同行每人平日550元、假日650元，3人以上則是每人平日500元、假日600元，並從上市日到1月22日止，推出隨抽隨樂活動，而且獎品還加碼到最高2000元的抵用券。