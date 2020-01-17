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臉書留言一面倒「就是要罷韓」　康裕成：不鼓勵23日前遷籍高雄

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▲韓國瑜上班首日支持者歡迎 。（圖／記者洪正達攝）

▲韓國瑜回到市政府上班，但排山倒海的罷韓聲量如影隨形。（圖／記者洪正達攝）

記者洪正達／高雄報導

大選結束，敗選的韓國瑜回到高雄市政府上班，除了面對市政之外就是排山倒海的罷韓聲量，不過日前有民眾發起將戶籍在本月23日遷入高雄一事，康在個人臉書上表示「要罷得光明磊落」，文章一出引發網友對罷免一事熱烈討論，大多堅持一定要走完所有程序，也有網友說「這是高雄人決定要不要讓這樣的人繼續治理三年的決定，尊重在地選擇」。

▲▼網友罷韓 。（圖／翻攝康裕成臉書）

▲網友在康裕成的臉書上幾乎一面倒的堅持罷韓。（圖／翻攝康裕成臉書）

康裕成表示，她贊成管碧玲說的「罷韓沒理由終止，成不成是高雄人的事」是的！罷韓行動早在去年就由民間團體啟動，因為他是個不適任的市長！而不適任的市長竟然還烙跑！就更加不可原諒了！高雄人憤怒了，又說「罷免也非政治追殺,更不是打落水狗；因為去年民間團體就啟動罷免了，跟1/11總統落選完全無關！是兩碼事！」

對於民眾發起的遷戶籍行動，康則表示她不贊成幽靈入籍，這樣做違法，且選罷法規定，只要入籍高雄4個月就可投票，也是法律賦予的權利，目前毋須鼓吹幽靈入籍，要做就要做的光明磊落，有網友說「一開始是韓粉呼籲入籍高雄的...不用也不必附和他們」、「現在停不就被看雖小！就是要跟他搞到底！」、也有網友表示「烙跑罷免會被告詐欺」、「唯一罷免、高雄建設才能前進」。

▲▼罷韓門檻。（圖／ETtoday製表）

▲▼罷韓門檻、時程表。（圖／ETtoday製表）

▲▼ 罷韓時程表。（圖／ETtoday製表）

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