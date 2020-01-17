台南21歲小爸爸耐不住　虐打1個月男嬰「還捏他睪丸」成重傷

▲不滿1月大的男嬰因哭鬧不休，生父竟動手毆打。（圖／示意圖，無關本案／取自免費圖庫Pixabay）

記者林悅／台南報導

台南21歲李姓男子因不滿1月大的兒子哭鬧不休，竟動手毆打男嬰，造成胸部、臉頰、臀部、左側睪丸等處瘀傷等傷害，台南地檢署檢察官劉修言偵結，依兒少法、成年人故意對兒童犯傷害既遂罪嫌、成年人故意對兒童犯重傷害未遂罪嫌起訴，並向刑庭請求從重量刑。

起訴書指出，現年 21 歲之李姓男子，是2019年10月出生之李姓男嬰之父親，2019年11月晚上9時至11時期間，某2日晚上10時許，在台南市麻豆區住處房間處，見李姓男嬰哭鬧，哄騙後仍繼續哭鬧，徒手毆打之李姓男嬰胸、腹部，以手捏李姓男嬰臉部與大腿臀部，與以手掐住李姓男嬰後頸部等身體各部位，致李姓男嬰受有胸部、臉頰、臀部、左側睪丸等處瘀傷等傷害。

2019年11月27日晚上10 時許至2019年11月28日凌晨0時許期間，在台南市麻豆區住處房間處，先多次以手掌毆打李姓男嬰之胸、腹部，並以手掐住李姓男嬰後頸部等身體部位，而後再重摔放李姓男嬰，於2019年11月28日凌晨0時30分許，在上址處一樓房間，已預見李姓男嬰甫年滿1個月，其組織構造極為脆弱，且能預見其氣憤情緒失控之下，用力出拳毆打易使得李姓男嬰受重傷害之結果。

況且人體胸、腹部內有肺臟、肝臟等重要器官，如繼續施以身體上毆打行為，亦將可能導致李姓男嬰重傷害之結果，竟基於使人受重傷之不確定故意犯意，重擊李姓男嬰之胸腹部4-5下，最後造成甲男嬰軀幹、前胸、下巴，最後造成男嬰軀幹、前胸、下巴、頸部、臀部、左側腹股溝、左側睪丸等身體部位多處瘀傷，經抽血發現代謝性酸中毒、肝功能異常、貧血（麻豆新樓醫院診斷結果），雙側下肺野浸潤增加疑肺挫傷、胸腹部創傷所致肝臟撕裂傷及出血性休克（高雄榮民總醫院兒童醫學部診斷結果），幸立即送麻豆新樓醫院急救，又因敗血症轉往高雄榮民總醫院急救，因醫療行為照顧妥適及傷口癒合順利，並未造成機能永久性傷害之結果。

檢察官認為李父所犯為兒童及少年福利與權益保障法、成年人故意對兒童犯傷害既遂罪嫌、成年人故意對兒童犯重傷害未遂罪嫌，依法將李父提起公訴，檢察官認為李姓男嬰僅出生1個月，李姓父親僅因不耐男嬰哭鬧而情緒失控，即出手毆打甚至重拳毆打數次，事後仍未能坦認全部犯行，向法院刑庭請求從重量刑，以示懲儆。

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