師大人專屬！Google雲端硬碟「無限容量」　校友爽：再也不必刪信和檔案

▲師大人專屬，Google提供雲端硬碟「無限容量」服務。（圖／翻攝自Google）

記者趙蔡州／綜合報導

國立臺灣師範大學臉書粉絲團15日貼出一則消息，Google公司提供一個免費的教育版雲端應用服務，擁有專屬的「無限容量」雲端硬碟，還有其他如Gmail信箱、Google日曆等服務，不論在校老師、學生以及畢業校友都可以申請。

師範大學臉書粉絲團表示，Google公司提供師大一個免費雲端服務「G Suite for NTNU」，在校師學及畢業校友都可以申請，「無限容量雲端硬碟，讓你這輩子再也不必刪信和檔案了」，歡迎已經使用的粉絲分享經驗。

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▲Google公司提供師大一個免費雲端服務。（圖／翻攝自師大官網）

根據師範大學資訊中心介紹，G Suite for NTNU只要擁有該校個人電子郵件帳號的人都可以申請G Suite for NTNU服務，目前可使用Gmail信箱、雲端硬碟、 Google日曆及Google Classroom雲端教室等服務，其他將視實際需求經評估後再陸續開放。

另外師大也對較早畢業的校友提供，畢業校友終身電子郵件信箱服務，只要申請該信箱並開通信箱帳號後，就可以申請G Suite for NTNU。

消息讓許多網友紛紛讚嘆「感謝母校，已申請送審中」、「母校德政」、「真的不錯用，我實驗資料都丟上去清理電腦空間」、「已申請成功，謝謝師大對校友的照顧。」