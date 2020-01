警方通知「你老婆是男人」　害27歲烏干達牧師失婚又失業

▲ 「老婆是男人」烏干達牧師崩潰接受治療。圖為東非婦女與內文無關。(圖/美聯社/達志影像)

記者范姜士航/綜合報導

電視劇中會發生的情節在現實社會真實上演,在東非的烏干達一位新婚兩周的新娘,因為偷了鄰居的電視及衣物遭到警方逮捕,令人震驚的是,警察在搜查女子的過程中,發現她其實是位「男性」。

據每日郵報報導,烏干達一名在清真寺當牧師的27歲男子穆圖姆巴(Sheikh Mohammed Mutumba)2周前透過傳統的伊斯蘭儀式,娶了一位名叫Swabullah Nabukeera的婦女,直到近日被警察通知他的妻子因偷竊鄰居電視機及衣服被逮捕,並透過女警的搜身發現他的妻子其實是位「男性」,讓他震驚不已。

Sheikh Mohammed Mutumba, the Imam of Kyampisi Masigid Noor mosque with his 'bride' who later turned out to be a man, on their wedding day.



If you were in the Imam's shoes, what would you do? #MonitorQueries https://t.co/nqiAW5rxxQ pic.twitter.com/T6EEyiBRbJ