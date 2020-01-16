警方通知「你老婆是男人」　害27歲烏干達牧師失婚又失業

▲ 「老婆是男人」烏干達牧師崩潰接受治療。圖為東非婦女與內文無關。（圖／美聯社／達志影像）

記者范姜士航／綜合報導

電視劇中會發生的情節在現實社會真實上演，在東非的烏干達一位新婚兩周的新娘，因為偷了鄰居的電視及衣物遭到警方逮捕，令人震驚的是，警察在搜查女子的過程中，發現她其實是位「男性」。

據每日郵報報導，烏干達一名在清真寺當牧師的27歲男子穆圖姆巴（Sheikh Mohammed Mutumba）2周前透過傳統的伊斯蘭儀式，娶了一位名叫Swabullah Nabukeera的婦女，直到近日被警察通知他的妻子因偷竊鄰居電視機及衣服被逮捕，並透過女警的搜身發現他的妻子其實是位「男性」，讓他震驚不已。

Sheikh Mohammed Mutumba, the Imam of Kyampisi Masigid Noor mosque with his 'bride' who later turned out to be a man, on their wedding day.



If you were in the Imam's shoes, what would you do? #MonitorQueries https://t.co/nqiAW5rxxQ pic.twitter.com/T6EEyiBRbJ — Daily Monitor (@DailyMonitor) January 12, 2020

穆圖姆巴的同事跟朋友表示，他妻子通常戴著頭巾所以看不出性別，而且「她的嗓音和走路都像是女生」，但有聽過穆圖姆巴抱怨新娘拒絕「睡覺時脫衣服」，並且自從結婚兩週以來，他就沒有和他的妻子發生「親密關係」，因為她總是在生理期。嫌犯後來告訴警方，他的真實姓名是理查(Richard Tumushabe)，並承認與穆圖姆巴結婚只是為了竊取他的錢。

原本以為事情已經告一個段落，沒想到更慘還在後面，一名當地的清真寺官員表示，因為這起「不幸」的事件，穆圖姆巴所任職的清真寺為了「維護其信仰的完整性」，他必須停職接受調查，當地新聞記者試圖拜訪穆圖姆巴的家時，鄰居們說已經好幾天沒有看到他了，推測他已經被親戚帶去做心理治療。