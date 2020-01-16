台灣要禁「香港惡棍」與黑警入境？　陸委會：精進既有機制

▲張崑陽與邱垂正會面，提供「香港惡棍」制裁名單。（圖／翻攝張崑陽臉書）



記者蔡紹堅／台北報導

香港大專學界國際事務代表團發言人張崑陽14日在臉書表示，選後他與陸委會副主委邱垂正會面，得知陸委會將研究設立「香港惡棍」名單，禁止「黑警」等侵害香港人權的人士入境。邱垂正16日指出，台灣對於出入境管理本有既定規範與機制，除了持續精進相關機制，來自香港各社團提出的訴求與建議，會做進一步評估，並參酌國際社會做法，審慎處理。

邱垂正表示，政府一貫立場是支持香港的自由民主發展，也多次呼籲中共跟港府應該傾聽人人民聲音，積極正面回應港人的訴求，讓香港社會早日恢復平靜。

▼香港警民衝突頻傳，也引發人權問題。（圖／路透社）



邱垂正提到，中華民國是法治國家，對於出入境的管理，本有既定規範與相關機制，除了持續精進相關機制，對於來自香港各社團提出的訴求，包括日前香港大專事務國際代表團所提供的資料與建議，都會進一步研究與評估，並參酌國際社會做法，審慎來處理。

邱垂正強調，對於相關資料的建立，都歡迎各界來提供，但還是要經過審酌，研究是否有必要，審慎來處理。

▼香港跨年夜示威。（圖／路透社）

張崑陽近日在臉書貼文表示，選後他與邱垂正會面，得知台灣政府一直有相關的「中國人權惡棍名單」，對中國前來的人士有特別嚴謹的審查，但就缺乏有關香港「人權惡棍』的資料庫。

張崑陽還說，這一次見面，除了首度確認陸委會將會探討建立相關的資料庫，他也向邱垂正正式遞交了一份制裁報告，共有120頁，「，如果台灣政府能夠在東亞地區率先禁止香港『黑警』入境，想必能夠產生更大的阻嚇作用，繼而促使屬於自由世界陣營的亞洲國家仿效，真真正正禁絕賣港人士踏足自由世界。」

▼記者受胡椒噴霧襲擊。（圖／路透社）

