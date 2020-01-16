美國貿易政策存在不確定性！　聯準會褐皮書：繼續對企業造成傷害

▲川普與劉鶴在白宮東廳進行貿易協議簽署儀式。（圖／翻攝自The White House ）

記者洪珮瑄／綜合報導

美國總統川普和大陸國務院副總理劉鶴於美東時間15日，在白宮東廳正式簽署美中第一階段協議。美國聯準會（Fed）褐皮書昨（15）日也公布一項調查結果，內容顯示，美國貿易政策的不確定性，將繼續對企業造成傷害。

美中第一階段協議正式簽署後，讓兩國及全世界18個月來的經貿緊張情勢大大放緩。川普表示，直到美中簽署第二階段協議前，現有的加徵關稅暫不撤銷；此外，他甚至還說，「在不久的將來」會啟程前往北京。

不過，據路透社報導，褐皮書中指出，美國和中國是世界最大的經濟體，但卻在過去18個月裡，針鋒相對地不斷加徵關稅，導致供應鏈受到影響，甚至讓全球經濟增長放緩。

褐皮書近日和美國企業聯繫人共同討論議題，並將內容整理成一項報告。其中，報告指出，去年最後6周美國經濟以溫和步伐增長，「但在許多地區，關稅和貿易不確定性繼續給一些企業構成壓力」；此外，部分製造商甚至因為原料關稅令利潤率降低，需要調高最終產品價格。

不過，褐皮書報告也提到，美國通脹壓力溫和，失業率呈現接近50年最低水平，企業普遍報告勞動力短缺，但大多數地區工資仍以溫和至適度步伐上升。美聯儲決策者警告稱，初步貿易協議不會消除企業的擔憂，因為美國將維持對中國商品的關稅，直到兩國簽署「第二階段」協議。

►生火了！連我媽都用到發光

