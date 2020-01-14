瘋電影／當愛沉睡時　失智後愛情還能存在嗎

文／賴賴

瘋言瘋語：

由中山美穗詮釋的作家形象特別符合感，而韓國男星金材昱也成功駕馭了這個韓國赴日學習的瀟灑學子，俊男美女和文學美景，調性平緩卻流暢，沒有沉悶感，整體感是好看的，金材昱外型和中山美穗頗搭，而故事說的是姊弟戀的困境，除了經濟不和諧，年齡有差距，儘管愛情可以衝破一切障礙，卻也無法阻止病痛帶來的悲哀。

大學的師生戀在現代已經沒有太大的社會反彈，爺孫戀都有了，姊弟戀母子戀只要外型和諧，也不會引起社會詬病，但現實是愛情能夠戰勝久病照顧的壓力嗎？罹患了失智症變成陌生人，不僅記憶喪失性格也會改變，若不是有簽約法律保障的夫妻和子女，戀人真的能夠完成任務嗎？電影拋出許多議題，但沒深究，有點可惜，但還是好看，溫溫暖暖的文青電影。

看了電影之後才去找金材昱的韓國作品，果然頗有實力與魅力。



片 名：當愛沉睡時

英文名稱：Butterfly Sleep

類 型：愛情、劇情

上映日期：2020-01-03

片 長：01時52分

導 演：鄭在恩

演 員：中山美穗(Miho Nakayama) 、金材昱、永瀨正敏(Masatoshi Nagase)

國 家：日本

語 言：日語

發行公司：車庫娛樂

劇情大綱

54歲的日本知名小說家涼子（中山美穗 飾），突然罹患了阿茲海默症。她決定在仍保有自我意識時，完成最後一本作品。在寫作之餘，涼子也在大學擔任講師。某天，她和學生們到學校附近的居酒屋小酌時，巧遇了韓國留學生昌海（金材昱 飾）。涼子對於年輕的昌海那虛無的個性感到好奇，也漸漸為他著迷。

涼子發現自己的手逐漸無法施力，遂請昌海當她的寫作助手。涼子「說」故事，昌海負責打字。當他們一齊寫小說時，現實與故事逐漸化為一體，兩人也突破年齡界線陷入情網。但涼子的病情急速惡化，她開始感到焦慮、恐懼，於是涼子決定在病情更嚴重前，放手讓昌海自由‧‧‧‧‧‧

▲原本只是來遛狗打工，獨居女主提供住宿便寄居下來。

▲日久生情，孤獨的兩個靈魂互相依靠。

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