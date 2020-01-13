選後還是朋友！于美人明邀2020發言人茶敘　王淺秋、阮昭雄、陳思宇將出席

▲宋楚瑜發言人于美人。（資料照／記者周宸亘攝）

記者羅婉庭／台北報導

親民黨主席宋楚瑜的前發言人于美人發起「2020發言人茶敘」，將於14日下午邀請政壇各陣營發言人參加茶會。韓國瑜競辦發言人王淺秋、蔡英文競辦發言人阮昭雄、綠黨不分區立委參選人鄧惠文、親民黨不分區立委蔡沁瑜與劉宥彤、民眾黨發言人陳思宇等14位代表都會出席。

小燈炮媽媽、時代力量不分區立委王婉諭在選後事件，遭到網友不理性攻擊。對此于美人認為，一場選舉讓選民失去理智與善良，竟然說出這樣子的話，她呼籲應該不分黨派，應該出來安撫選民，告訴選民這場選舉已經正式落幕了，因此舉辦了這場各陣營茶會。

于美人經紀人表示，在大選過後，應該回到平常的生活，不要對立與仇恨，選舉的目的並不是造成恐懼，民主是給予國家正面的力量向前走。舉辦這場聚會的目的，就是希望各黨發言人在茶會後，不論以何種方式，回去呼籲支持者回歸理性，各陣營發言人也達成共識，他們所扮演的角色對於選民來說是有影響力的，選後大家都是朋友。

于美人邀請的發言人們收到邀請後也給予肯定，包括王淺秋、鄧惠文醫師都是立刻答應。

「2020發言人茶敘」通知



日期：01.14 （星期二）

時間：14:30-15:30



同心理性地面對選舉的結果。探討如何讓台灣有正面的力量向前邁進，穩定各黨支持者的心情與情緒。



預計出席者：

1.王淺秋

2.何庭歡

3.陳思宇

4.林珍羽

5.阮昭雄

6.顏若芳

7.廖泰翔

8.鄧惠文

9.蔡沁瑜

10.張碩文

11.于美人

12.吳佩芸

13.劉宥彤

14.鄭照新