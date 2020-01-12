雙帥展現君子風度！吳怡農致電恭喜　蔣萬安：對手好的政見納入參考

▲吳怡農、蔣萬安以君子之爭形容這次選戰。（合成圖／ETtoday資料照）



記者陳涵茵／台北報導

台北市第3選區立委選戰由蔣萬安順利連任！面對強勁候選人吳怡農來勢洶洶，蔣萬安選擇低調打選戰，成功獲得連任機會，蔣萬安大讚對手吳怡農是好勁敵，吳怡農也電話致賀恭喜蔣委員，兩人展現大將之風，蔣萬安直說共同打了一場漂亮選戰。

▲吳怡農敗選感言展現好風度。（圖／記者李毓康攝）

吳怡農展現好風度，在敗選感言提到，已在第一時間打電話給蔣萬安委員表達祝賀之意，透露兩人表示曾承諾要打一場正面選戰。吳怡農也提到蔣萬安，2020大選比上屆多了一萬票，選區也過半，以「他值得我們恭喜」來祝福，更以君子之爭來形容此次選戰。

▲蔣萬安2020順利連任。（圖／翻攝蔣萬安臉書）



蔣萬安更特別提到，「我們都堅持正面理性的選戰，這次選戰過程對手們都提出了許多很好的政見，未來會納入參考在立法院上推動。」

發表勝選感言時，蔣萬安除了感謝家人的支持外，也提到有人問他面對對手是傾全黨資源來到這區打選戰，相較自己孤軍奮戰會不會孤獨？他則表示自己並不孤單，因為和選民站在一塊，更感性高喊「民眾才是最大的主角，是我永遠的靠山。」蔣委員也將在12日上午10點半於中山區競選總部展開謝票行程。