　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「一定服從選舉結果！」　韓國瑜：我會虛心接受人民指教

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲韓國瑜總統敗選，發表敗選感言。（圖／記者林敬旻攝）

▲韓國瑜總統敗選，發表敗選感言。（圖／記者林敬旻攝）

記者呂欣玫／台北報導

2020總統大選結果出爐，高雄市長韓國瑜輸總統蔡英文264萬票，他11日晚間透過臉書表示，恭喜蔡英文再度得到人民的選擇，祝福她能夠不負所託、為中華民國以及2300萬台灣人民，創造一個安居樂業、富強康樂的未來，並強調自己「一定服從選舉結果」，「人民給我的指教，我會虛心接受、繼續努力。」

韓國瑜表示，這是他畢生榮幸，能夠和張善政、國政顧問團、競選團隊成員以及所有台澎金馬、海內海外一路上與他相伴的好朋友們，一起打了這一場千辛萬苦卻無怨無悔的神聖選戰。「恭喜蔡英文總統再度得到人民的選擇，祝福她能夠不負所託、為中華民國以及2300萬台灣人民，創造一個安居樂業、富強康樂的未來。」

韓國瑜說，台灣的民主、自由與法治，是無上珍寶的國家資產，既然中華民國國民一起做出這個決定，身為參選人，「我們一定服從選舉結果」，然而，各位好朋友一路上揮灑的熱情、汗水與笑容，都會是支持他繼續大步向前的力量。「我只能說，我個人努力不夠、辜負各位好朋友對我的深深期待，而人民給我的指教，我會虛心接受、繼續努力。」

韓國瑜提到，無論今天的我們是得意還是失意，明天的我們依然會是一個團結的台灣，不管各行各業、廟堂江湖，人人都會一如既往、在自己崗位上認真打拼，畢竟在這個世界上，最愛台灣的就是台灣人，容許我再次提醒大家，世界不會等待台灣，我們必須自立自強、走近世界。

韓國瑜說，「下星期一，我會繼續回到市府上班，繼續執行肩膀上的責任」由衷感謝所有愛護我們的好朋友們，讓我們一起為台灣加油、為中華民國加油，再次感謝每一個你，台灣的未來有你有我、還有希望。天佑台灣！天佑中華民國！明天，又是新的一天。

白白胖胖也是一種美

ET快訊
ET民調／蔡韓選前差距就是18%！蓋牌策略遮不了真實民意
韓國瑜大輸蔡英文265萬票！黃暐瀚深夜「千字改口」吐心聲
韓國瑜敗選原因曝光！「3關鍵」慘輸260萬票...下台一鞠躬
不分區差1席無緣立委　戰神黃國昌「曝卸任後下一步」
蔡英文「大贏韓國瑜260萬票」連任　國台辦回應了
全台區域+不分區113席立委名單一次看
「Her」會員獨享2件88折！生活必備用品加碼送3%購物金
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

讀者迴響

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

全台「藍綠分布圖」出爐！背骨、夢幻3縣市　鄉民驚呆：完美詮釋不離不棄

178萬高雄人拚了！總統投票率77.44％成「六都冠軍」　台中市奪下第二

柯文哲勝選關鍵分析／亂局中組黨打基礎　2024搖旗揮軍總統府

民進黨國會過半　游錫堃爭取龍頭呼聲高　蔡其昌可望續任副院長

民進黨政黨補助款4年可領9.6億　親民黨不分區「掛零」年領2千萬

黃暐瀚親揭韓國瑜「敗選3關鍵」：落跑市長只是其中之一

2022年轉戰台北市長？　黃國昌：對我來講是個超級大的問號

全台區域+不分區立委名單一次看　民進黨61席過半

民眾黨158萬票進軍立院　「第三大黨主席」柯文哲12日啟程訪歐

韓國瑜敗選仍可領1.6億！得票數552萬達「關鍵門檻」

凱道造勢！藝人趙駿亞欲闖交管　雙手猛推倒警察嗆：他先掐我欸

蔡英文13項改革：拒絕一國兩制　「我也為2300萬人民做了！」

豪砸14萬！贈員工每人一本刮刮樂　超佛老闆霸氣：刮中多少直接帶走

韓國瑜、李佳芬回防高雄破50萬人 韓冰現身獻花！激喊青年未來靠你了

澳洲網紅消防員見小袋鼠火中逃竄　秒抱懷裡、補水：別怕！我找到你了

宣布破百萬人！怒轟民進黨金光黨　韓國瑜激喊：不信邪惡會戰勝光明

台大女拒借廁所「門給我關起來」　她痛罵警衛...韓粉嗆：妳機Ｘ什麼

彭于晏還單身：大家請放心　結婚會公布嗎..「話先不說死」

《猛禽小隊：小丑女大解放》官方主預告

輾斷浪浪雙腿！計程車司機秒駛去　牠癱瘓強爬行、大聲哀嚎：誰能救我

全台「藍綠分布圖」出爐！背骨、夢幻3縣市　鄉民驚呆：完美詮釋不離不棄

178萬高雄人拚了！總統投票率77.44％成「六都冠軍」　台中市奪下第二

柯文哲勝選關鍵分析／亂局中組黨打基礎　2024搖旗揮軍總統府

民進黨國會過半　游錫堃爭取龍頭呼聲高　蔡其昌可望續任副院長

民進黨政黨補助款4年可領9.6億　親民黨不分區「掛零」年領2千萬

黃暐瀚親揭韓國瑜「敗選3關鍵」：落跑市長只是其中之一

2022年轉戰台北市長？　黃國昌：對我來講是個超級大的問號

全台區域+不分區立委名單一次看　民進黨61席過半

民眾黨158萬票進軍立院　「第三大黨主席」柯文哲12日啟程訪歐

韓國瑜敗選仍可領1.6億！得票數552萬達「關鍵門檻」

全台「藍綠分布圖」出爐！背骨、夢幻3縣市　鄉民驚呆：完美詮釋不離不棄

178萬高雄人拚了！總統投票率77.44％成「六都冠軍」　台中市奪下第二

柯文哲勝選關鍵分析／亂局中組黨打基礎　2024搖旗揮軍總統府

快遞司機暖收甜蜜小禮物　汪搖尾巴叼這個迎接：來～坐坐

民進黨國會過半　游錫堃爭取龍頭呼聲高　蔡其昌可望續任副院長

吃口服避孕藥可豐胸？　專家解釋「作用機轉」：增加尺寸有限

民進黨政黨補助款4年可領9.6億　親民黨不分區「掛零」年領2千萬

2020澎湖海上花火節與迪士尼合作！無人機+煙火打造漫威之夜

正妹女大生浮淺遭3鯊魚盯上！　下秒「手腳撕裂噴血」分屍慘死

政治熱門新聞

中選會：韓國瑜領先中！

即／韓國瑜落後70萬票　死忠韓粉爆哭

快訊／戰神掰了！時代力量奪3席擺脫滅黨危機

不分區立委完整名單／藍綠各得13席

蔡英文8點高雄造勢9點半瞬移台北　交通工具曝

「韓國瑜後援會」翻盤！管理員發文：臥底的通通來

神預言蔡破800萬票　鄉民：恐懼最強力量

不斷更新／蔡英文最新開票情況

新竹女投票「手機突然響了」　代價曝光

韓冰維基百科遭竄改　蔡辦緊急回應

快訊／民選最高票總統！蔡英文衝破800萬票　打破馬英九765萬票紀錄

于美人：韓國瑜敗選感言最有高度

英粉怒發文後悔投票　秒遭洗版爽翻

黃昭順敗選「27年立委掰了」　粉專被出征

更多熱門

相關新聞

蔡連任　蓬佩奧讚揚台灣民主

蔡連任　蓬佩奧讚揚台灣民主

台灣2020年大選落幕，由現任總統蔡英文連任。對此，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）稍早已在推特發文說，「美國祝賀蔡英文在台灣總統大選中連任，台灣再一次證明健全民主制度力量的強大」，同時感謝蔡英文帶領台美雙邊建立起強健的夥伴關係，且在外界的施壓之下，致力於維繫台海兩岸的穩定。

民進黨勝選　印度學者：香港反送中等發揮關鍵作用

民進黨勝選　印度學者：香港反送中等發揮關鍵作用

韓國瑜選輸！韓粉氣氣氣「凍抹條」不願散

韓國瑜選輸！韓粉氣氣氣「凍抹條」不願散

蔣萬安吻妻　妳是我最大的支持

蔣萬安吻妻　妳是我最大的支持

韓粉包圍高雄黨部：驗票啦、驗票

韓粉包圍高雄黨部：驗票啦、驗票

關鍵字：

2020大選韓國瑜

發燒話題

開票結果 澳洲大火 反送中 金球獎 黑鷹失事 王令麟 遠航停飛 高以翔 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 總統大選 唇筆 黃寶慧 地震 波特王 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

血癌勇士「林北癌症末期都要投票」　投票日上午病逝

中選會：韓國瑜領先中！

即／韓國瑜落後70萬票　死忠韓粉爆哭

快訊／戰神掰了！時代力量奪3席擺脫滅黨危機

不分區立委完整名單／藍綠各得13席

蔡英文8點高雄造勢9點半瞬移台北　交通工具曝

「韓國瑜後援會」翻盤！管理員發文：臥底的通通來

神預言蔡破800萬票　鄉民：恐懼最強力量

正妹「癌細胞吞噬全身」不救了！拍美照留念生命垂危

不斷更新／蔡英文最新開票情況

新竹女投票「手機突然響了」　代價曝光

韓冰維基百科遭竄改　蔡辦緊急回應

白癡公主返鄉才發現「忘帶身分證」！

快訊／民選最高票總統！蔡英文衝破800萬票　打破馬英九765萬票紀錄

伊朗終於承認「因失誤擊落烏克蘭飛機」官方發懺悔聲明

更多

最夯影音

更多
凱道造勢！藝人趙駿亞欲闖交管　雙手猛推倒警察嗆：他先掐我欸

凱道造勢！藝人趙駿亞欲闖交管　雙手猛推倒警察嗆：他先掐我欸
蔡英文13項改革：拒絕一國兩制　「我也為2300萬人民做了！」

蔡英文13項改革：拒絕一國兩制　「我也為2300萬人民做了！」

豪砸14萬！贈員工每人一本刮刮樂　超佛老闆霸氣：刮中多少直接帶走

豪砸14萬！贈員工每人一本刮刮樂　超佛老闆霸氣：刮中多少直接帶走

韓國瑜、李佳芬回防高雄破50萬人 韓冰現身獻花！激喊青年未來靠你了

韓國瑜、李佳芬回防高雄破50萬人 韓冰現身獻花！激喊青年未來靠你了

澳洲網紅消防員見小袋鼠火中逃竄　秒抱懷裡、補水：別怕！我找到你了

澳洲網紅消防員見小袋鼠火中逃竄　秒抱懷裡、補水：別怕！我找到你了

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

聲林之王2官方貼圖開賣了！

聲林之王2官方貼圖開賣了！

用你喜歡的選手貼圖讓聊天更有趣！

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面