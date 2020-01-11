「一定服從選舉結果！」　韓國瑜：我會虛心接受人民指教

▲韓國瑜總統敗選，發表敗選感言。（圖／記者林敬旻攝）



記者呂欣玫／台北報導

2020總統大選結果出爐，高雄市長韓國瑜輸總統蔡英文264萬票，他11日晚間透過臉書表示，恭喜蔡英文再度得到人民的選擇，祝福她能夠不負所託、為中華民國以及2300萬台灣人民，創造一個安居樂業、富強康樂的未來，並強調自己「一定服從選舉結果」，「人民給我的指教，我會虛心接受、繼續努力。」

韓國瑜表示，這是他畢生榮幸，能夠和張善政、國政顧問團、競選團隊成員以及所有台澎金馬、海內海外一路上與他相伴的好朋友們，一起打了這一場千辛萬苦卻無怨無悔的神聖選戰。「恭喜蔡英文總統再度得到人民的選擇，祝福她能夠不負所託、為中華民國以及2300萬台灣人民，創造一個安居樂業、富強康樂的未來。」

韓國瑜說，台灣的民主、自由與法治，是無上珍寶的國家資產，既然中華民國國民一起做出這個決定，身為參選人，「我們一定服從選舉結果」，然而，各位好朋友一路上揮灑的熱情、汗水與笑容，都會是支持他繼續大步向前的力量。「我只能說，我個人努力不夠、辜負各位好朋友對我的深深期待，而人民給我的指教，我會虛心接受、繼續努力。」

韓國瑜提到，無論今天的我們是得意還是失意，明天的我們依然會是一個團結的台灣，不管各行各業、廟堂江湖，人人都會一如既往、在自己崗位上認真打拼，畢竟在這個世界上，最愛台灣的就是台灣人，容許我再次提醒大家，世界不會等待台灣，我們必須自立自強、走近世界。

韓國瑜說，「下星期一，我會繼續回到市府上班，繼續執行肩膀上的責任」由衷感謝所有愛護我們的好朋友們，讓我們一起為台灣加油、為中華民國加油，再次感謝每一個你，台灣的未來有你有我、還有希望。天佑台灣！天佑中華民國！明天，又是新的一天。

►白白胖胖也是一種美