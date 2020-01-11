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回應國台辦！陸委會：選舉是台灣人對台海情勢「最明確答案」

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▲▼大陸國台辦新聞發言人馬曉光。（圖／記者陳政錄攝）

▲國台辦發言人馬曉光。（圖／記者陳政錄攝）

記者蔡紹堅／台北報導

2020大選結果出爐，民進黨候選人蔡英文成功連任，大陸國台辦對此表示，願在堅持「九二共識」、反對「台獨」的基礎上推動兩岸關係和平發展、推進祖國和平統一進程。陸委會隨即回應，本次選舉是台灣人民對台海情勢發出最明確堅定的答案，中共當局應尊重此一結果，「放下單邊政治前提、拋棄威嚇打壓，正確認識台灣人民堅持民主價值、堅決反對『一國兩制』的事實。」

▼陸委會發言人邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲▼陸委會發言人邱垂正,為黑鷹事件,總參謀長默哀。（圖／記者蔡紹堅攝）

陸委會表示，台灣選舉展現台灣民主政治成熟穩健運作，更是台灣人民對台海情勢發出最明確堅定的答案；中共當局應尊重此一結果，同時必須面對現實、放棄對台負面壓迫，早日回到兩岸良性互動的正軌。

陸委會強調，政府堅定捍衛中華民國主權與台灣民主自由，致力維護兩岸和平穩定現狀的立場一貫。

陸委會還說，蔡英文在選後記者會中已經闡明，對岸應真正理解「和平、對等、民主、對話」是兩岸關係發展的關鍵基礎，北京當局應放下單邊政治前提、拋棄威嚇打壓，並且正確認識台灣人民堅持民主價值、堅決反對「一國兩制」的事實，務實與我方共同面對兩岸關係新局。

▼蔡英文成功連任，創下史上最高票。（圖／蔡英文臉書）

▲▼蔡英文表示，謝謝全體台灣人民。（圖／翻攝自蔡英文臉書）

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