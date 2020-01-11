廣州地陷第41日再搜到2具遺體　被困3人確認全數遇難

▲廣州地陷3名失聯人員都已罹難。（圖／翻攝自中新社，下同）

本報訊

廣州地鐵11號線沙河站施工區域，去年12月1日早上9時左右發生路陷，途經該區城的1輛清污車和1輛電動單車掉落其中，共有3人被困，失去聯絡。

繼本周一（1月6日）有1具遺體被尋獲後， 廣州大道地陷第4次新聞發布會在今天（11日）下午舉行，會上通報指，截至昨日（10日），也就是自事發起第41日，救援隊再搜到2具遺體，3名失聯群眾遺體都已找到。

據此前報導，1月6日，即事發後第37天，廣州地鐵通報稱，搜尋人員當日凌晨4時30分在搜尋區域地下21米左右，發現了羅姓失聯男子的遺體。羅男家屬表示，得知遺體找到後心裏很悲痛，希望追究此次事故的責任。

據了解，發生地陷的路段為廣州地鐵11號線沙河站施工區域。其中2名被困人員為父子關係，姓石，湖南邵陽人，事發時駕駛清污車途徑該路段。另一人為53歲的羅姓男子，湖南耒陽人，事發時駕駛電動單車經過該路段。

廣州市早前就此事分別於去年12月1日、2日、7日舉行3次新聞發布會，3次會上均強調：正全力對被困人員實施救援，救援工作存在一定的困難。而在事發當日，地陷區域就開始回填，這一現象也引起討論。

在去年12月1日晚第一次新聞發布會，廣州地鐵集團建設總部總經理孫成偉表示，由於現場多次發生塌陷，範圍不斷擴大，導致施救行動多次受阻，且危及塌陷區周邊安全。根據專家組意見，現場馬上加固邊坡防止再次塌方，形成安全的救援平台，以便全面開展救援。

另據廣州地鐵微博在去年12月7日發布的消息，當時通過各種手段綜合研判，已初步確定了失聯車輛的地下區域。搜尋方案增加全回轉咬合樁作為擋土水結構，即從地面向下施工連續的鋼筋混應土牆，形成擋土止水的結構後，再進一步實施搜尋。

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