　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

廣州地陷第41日再搜到2具遺體　被困3人確認全數遇難

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲廣州地陷3名失聯人員都已罹難。（圖／翻攝自中新社，下同）

▲廣州地陷3名失聯人員都已罹難。（圖／翻攝自中新社，下同）

本報訊

廣州地鐵11號線沙河站施工區域，去年12月1日早上9時左右發生路陷，途經該區城的1輛清污車和1輛電動單車掉落其中，共有3人被困，失去聯絡。

繼本周一（1月6日）有1具遺體被尋獲後， 廣州大道地陷第4次新聞發布會在今天（11日）下午舉行，會上通報指，截至昨日（10日），也就是自事發起第41日，救援隊再搜到2具遺體，3名失聯群眾遺體都已找到。

據此前報導，1月6日，即事發後第37天，廣州地鐵通報稱，搜尋人員當日凌晨4時30分在搜尋區域地下21米左右，發現了羅姓失聯男子的遺體。羅男家屬表示，得知遺體找到後心裏很悲痛，希望追究此次事故的責任。

▲廣州地陷3名失聯人員都已罹難。（圖／翻攝自中新社，下同）

據了解，發生地陷的路段為廣州地鐵11號線沙河站施工區域。其中2名被困人員為父子關係，姓石，湖南邵陽人，事發時駕駛清污車途徑該路段。另一人為53歲的羅姓男子，湖南耒陽人，事發時駕駛電動單車經過該路段。

廣州市早前就此事分別於去年12月1日、2日、7日舉行3次新聞發布會，3次會上均強調：正全力對被困人員實施救援，救援工作存在一定的困難。而在事發當日，地陷區域就開始回填，這一現象也引起討論。

▲廣州地陷3名失聯人員都已罹難。（圖／翻攝自中新社，下同）

在去年12月1日晚第一次新聞發布會，廣州地鐵集團建設總部總經理孫成偉表示，由於現場多次發生塌陷，範圍不斷擴大，導致施救行動多次受阻，且危及塌陷區周邊安全。根據專家組意見，現場馬上加固邊坡防止再次塌方，形成安全的救援平台，以便全面開展救援。

另據廣州地鐵微博在去年12月7日發布的消息，當時通過各種手段綜合研判，已初步確定了失聯車輛的地下區域。搜尋方案增加全回轉咬合樁作為擋土水結構，即從地面向下施工連續的鋼筋混應土牆，形成擋土止水的結構後，再進一步實施搜尋。

【本文獲《香港01》授權轉載。】

ET快訊
差距697票落敗…洪慈庸回應「是否驗票」！曝選後打算落淚了
全台吃雞排！網友岔賭「蔡英文800萬票」慘了　鄉民截圖嗨：嘴
韓國瑜大敗！鋼鐵韓粉激動痛哭：蔡英文當選「要移民」
慶蔡英文連任！486先生宣布「打折72小時」　網站塞爆
影／韓國瑜敗選「心裡話」全文！賀蔡英文連任：我星期一回高雄上
2020大選終極懶人包！「全台區域立委」當選一次看
「Her」會員獨享2件88折！生活必備用品加碼送3%購物金
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

讀者迴響

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

影／蔡英文得票數「破800萬」　廈門台青嘆：真的沒想到！

武漢肺炎延燒...香港爆發「口罩荒」！　醫管局：存量夠用3個月

蔡英文816萬票破紀錄當選　微博網友：「祖國統一」才是正道

廣州地陷第41日再搜到2具遺體　被困3人確認全數遇難

武漢肺炎爆出1死！北京計畫與WHO分享「新型冠狀病毒」基因序列

台商隔海看韓大敗氣氛凝重　「慶功酒不開了」籲推通訊投票

溫州市場驚現「柴油魚」 　魚販水中加柴油...瀕死魚「活蹦亂跳」

武漢肺炎香港再增7例！　共達60例個案「最年輕3歲」

華聞快遞／2019年寧夏服務業對經濟增長的貢獻率超過50%

她日吃5餐增肥8公斤　為「救人一命」曝：有風險也值得

凱道造勢！藝人趙駿亞欲闖交管　雙手猛推倒警察嗆：他先掐我欸

蔡英文13項改革：拒絕一國兩制　「我也為2300萬人民做了！」

豪砸14萬！贈員工每人一本刮刮樂　超佛老闆霸氣：刮中多少直接帶走

韓國瑜、李佳芬回防高雄破50萬人 韓冰現身獻花！激喊青年未來靠你了

宣布破百萬人！怒轟民進黨金光黨　韓國瑜激喊：不信邪惡會戰勝光明

澳洲網紅消防員見小袋鼠火中逃竄　秒抱懷裡、補水：別怕！我找到你了

台大女拒借廁所「門給我關起來」　她痛罵警衛...韓粉嗆：妳機Ｘ什麼

彭于晏還單身：大家請放心　結婚會公布嗎..「話先不說死」

《猛禽小隊：小丑女大解放》官方主預告

輾斷浪浪雙腿！計程車司機秒駛去　牠癱瘓強爬行、大聲哀嚎：誰能救我

影／蔡英文得票數「破800萬」　廈門台青嘆：真的沒想到！

武漢肺炎延燒...香港爆發「口罩荒」！　醫管局：存量夠用3個月

蔡英文816萬票破紀錄當選　微博網友：「祖國統一」才是正道

廣州地陷第41日再搜到2具遺體　被困3人確認全數遇難

武漢肺炎爆出1死！北京計畫與WHO分享「新型冠狀病毒」基因序列

台商隔海看韓大敗氣氛凝重　「慶功酒不開了」籲推通訊投票

溫州市場驚現「柴油魚」 　魚販水中加柴油...瀕死魚「活蹦亂跳」

武漢肺炎香港再增7例！　共達60例個案「最年輕3歲」

華聞快遞／2019年寧夏服務業對經濟增長的貢獻率超過50%

她日吃5餐增肥8公斤　為「救人一命」曝：有風險也值得

國民黨被雙殺！葉毓蘭：選得不錯，我的族群有出來

台南立委／林俊憲尋求連任遇強手　綠營選戰策略正確成功勝出

台南立委／郭國文對上李武龍　大勝4萬多票成功連任

2020大選／第10屆立法委員當選人完整名單　綠61席、藍38席

台南立委／王定宇連任成功　洪秀柱雖有理想難以翻轉

影／「謝謝沒投給我的人！」蔡英文：我會繼續努力、我們都是台灣人

屏東立委／選前臨時換將　綠營蘇震清仍以無黨籍當選

實踐教授蔡亦竹「泛綠過半」穿裙子上課！試套百褶裙　網朝聖笑噴：毛刮一下

影／感謝賴清德、陳建仁、蘇貞昌、卓榮泰　蔡英文談陳菊：永遠是溫暖大姐

嘉義立委／陳明文蔡易餘連任成功　票數差距保住「明文規定」

大陸熱門新聞

女大生為買iPhone「盲捐取卵+裸貸」

富二代結婚只請4桌　富豪致詞曝暖心內幕

妻難產亡！女嬰搶救6天...父淚簽器捐

武漢新型肺炎1人死亡　7例重症

武漢不明肺炎「病原體基因排序」曝光！

中國民企500強　廣東質與量居首

蜂蜜蛋糕放一晚能「砸碎磚頭」！男一咬牙險斷

超狂50萬茅台　上海Costco霸氣年貨

19歲少女被關10多年！奶奶揭慘痛原因

上海機場返鄉　台商：不投不行

會員破24萬　Costco擄獲上海大媽

太貪吃！親媽拿針扎9歲女兒的嘴：為她好

衝刺「啵」一聲出人命了...老公「硬起來」索賠

台商隔海看韓大敗　籲推通訊投票

更多熱門

相關新聞

老婆偷吃同事　綠帽夫拖走小王妻「性侵失敗亂刀砍死」

老婆偷吃同事　綠帽夫拖走小王妻「性侵失敗亂刀砍死」

「終於知道什麼叫撕心裂肺的感覺了…」大陸廣東省廣州市一名馮姓男子發現老婆和一名王姓男子通姦，想報復對方，劫持王妻想性侵不成竟亂刀砍死，開車載屍體想輕生，寫下遺書「寧娶從良妓，不取出牆妻，從此沒有我，來世絕不遇」，結果在車上睡著被逮。廣州市中級人民法院依故意殺人罪、性侵罪等3罪判馮死刑。

廣州地鐵塌陷1個月後找到遇難者

廣州地鐵塌陷1個月後找到遇難者

陳盈駿砍22分廣州仍苦吞12連敗

陳盈駿砍22分廣州仍苦吞12連敗

老翁為救雞墜井　不到24小時就煮了

老翁為救雞墜井　不到24小時就煮了

CBA／陳盈駿砍21分平本季最高

CBA／陳盈駿砍21分平本季最高

關鍵字：

廣州地陷地鐵11號線沙河站

發燒話題

開票結果 澳洲大火 反送中 金球獎 黑鷹失事 王令麟 遠航停飛 高以翔 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 總統大選 唇筆 黃寶慧 地震 波特王 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

血癌勇士「林北癌症末期都要投票」　投票日上午病逝

中選會：韓國瑜領先中！

即／韓國瑜落後70萬票　死忠韓粉爆哭

蔡英文8點高雄造勢9點半瞬移台北　交通工具曝

不斷更新／民眾黨5席、時力3席　保住黃國昌失敗

快訊／戰神掰了！時代力量奪3席擺脫滅黨危機

「韓國瑜後援會」翻盤！管理員發文：臥底的通通來

不斷更新／蔡英文最新開票情況

正妹「癌細胞吞噬全身」不救了！拍美照留念生命垂危

神預言蔡破800萬票　鄉民：恐懼最強力量

新竹女投票「手機突然響了」　代價曝光

韓冰維基百科遭竄改　蔡辦緊急回應

白癡公主返鄉才發現「忘帶身分證」！

伊朗終於承認「因失誤擊落烏克蘭飛機」官方發懺悔聲明

快訊／民選最高票總統！蔡英文衝破800萬票　打破馬英九765萬票紀錄

更多

最夯影音

更多
凱道造勢！藝人趙駿亞欲闖交管　雙手猛推倒警察嗆：他先掐我欸

凱道造勢！藝人趙駿亞欲闖交管　雙手猛推倒警察嗆：他先掐我欸
蔡英文13項改革：拒絕一國兩制　「我也為2300萬人民做了！」

蔡英文13項改革：拒絕一國兩制　「我也為2300萬人民做了！」

豪砸14萬！贈員工每人一本刮刮樂　超佛老闆霸氣：刮中多少直接帶走

豪砸14萬！贈員工每人一本刮刮樂　超佛老闆霸氣：刮中多少直接帶走

韓國瑜、李佳芬回防高雄破50萬人 韓冰現身獻花！激喊青年未來靠你了

韓國瑜、李佳芬回防高雄破50萬人 韓冰現身獻花！激喊青年未來靠你了

宣布破百萬人！怒轟民進黨金光黨　韓國瑜激喊：不信邪惡會戰勝光明

宣布破百萬人！怒轟民進黨金光黨　韓國瑜激喊：不信邪惡會戰勝光明

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

聲林之王2官方貼圖開賣了！

聲林之王2官方貼圖開賣了！

用你喜歡的選手貼圖讓聊天更有趣！

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面