影／擁10萬粉絲的「韓國瑜後援會」大翻盤！管理員親自喊聲：臥底的通通來+1

▲韓國瑜高雄競選總部開票落後，韓粉落淚。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳雕文／綜合報導

總統大選開票！不少韓粉心碎痛哭，目前已經差了2百多萬票，部分民眾登入臉書進入「韓國瑜後援會」這個擁有10多萬粉絲的最大社團，想看韓粉的動靜，殊不知看到粉專管理員發文說，「臥底的通通來+1」網友還留言說，「笑死原來大家都臥底，是自己人」令人震驚，原來多數粉絲是反串。

▲韓國瑜粉絲後援會的管理員親自發文，要臥底們浮出水面。（圖／翻攝自PTT）

會不會臥底比粉絲還多？經營粉絲專頁超過一年的管理者在11日下午跳出來發文，不少「假韓粉」在下方留言「哈哈哈」心情似乎相當好，一位鄉民看到此景，立刻截圖PO上PTT，網友留言，「真的很厲害！可以臥底這麼久!!」、「到底有多少臥底XDDD」、「原來是自己人XDD」

不再眷戀青春，因為我持續擁有

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▼韓國瑜粉絲後援會的管理員親自發文，要臥底們浮出水面。（圖／翻攝自PTT）

▼韓國瑜大勢已去，連粉絲後援會都被翻盤。（圖／記者屠惠剛攝）

▼韓粉看到差距越拉越大，失望落淚。（圖／ETtoday）