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快訊／睽違10年！南橫公路美景「梅山口至天池段」13日通車

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▲南橫公路「梅山口至天池段」13日通車。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲南橫公路「梅山口至天池段」13日通車。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

受到八八風災影響，台20線南橫公路梅山口以上路段中斷10年，不過歷經多年等待，「梅山口至天池」路段將有條件重新開放，13日即開放民眾通行。

▲南橫公路「梅山口至天池段」13日通車。（圖／記者許宥孺翻攝）

請繼續往下閱讀...

▲南橫公路梅山管制口。（圖／記者許宥孺翻攝）

南橫山區公路蜿蜒，每到花期盛開季節，總有許多重機車友騎車上山賞花，不過受到風災影響，已中斷多年，一般民眾至多只能到梅山管制口，如今確定在農曆年節前有條件開放。

▲南橫公路「梅山口至天池段」13日通車。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲南橫公路「梅山口至天池段」13日通車。（圖／記者許宥孺翻攝）

交通公路總局第三區養護工程處公告事項：
一、管制路段：台20臨105線0K～25K（梅山口至天池）路段。
二、管制方式：
(一)開放進入時間為上午8時至下午13時，並需於下午15時前離開管制路段。
(二)開放通行車種為未滿3.5噸貨車及9人座以下客車、大型重機及機車。
(三)遇颱風期間、地震、大雨、道路結冰、山嵐起霧、邊坡坍方、路基災害及緊急事故等特殊情形，將依公路總局公告封閉道路禁止除公務目的外各式車輛進入。
三、進入管制路段內之人員及車輛，於開放進入時段以外時間擅自進入，或開放時段以內未經梅山口管制站（台20臨105線0K）登記擅入者，除責令其立即駛離管制路段外，將依道路交通管理處罰條例第5條及第60條第2項第2款或第3款舉發開罰。
四、於管制路段之禁止臨時停車（紅色邊線）處任意停車、臨時停車或人員下車逗留，依法舉發開罰。

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