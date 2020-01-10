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Google大戰小丑！3年來刪了1700個App　詐騙集團「Joker」仍不斷進化

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▲▼PHA Family Highlights。（圖／取自Google Security Blog）

▲PHA Family Highlights。（圖／取自Google Security Blog）

記者王曉敏／綜合報導

Google稍早發布報告詳細介紹了一個「大規模誘騙付費家族」--麵包（Bread）也稱作小丑（Joker）。3年來，Google與其進行了連綿不斷的攻防戰，隨著Google不斷擴大防禦，Joker也跟著用盡一切手段「進化」來因應。

Google自2017年開始追蹤Bread這個「有組織的持續性攻擊者」，識別專門為簡訊詐騙而設計的App，不過隨著Google Play釋出新的政策及Google Play Protect擴大防禦範圍，Bread App也被迫不斷「進化」，用盡所有偽裝及混淆技術來避免被發現。Google稍早在其安全部落格上發布報告，詳述Google Play Protect如何防禦這個組織嚴密、持續不斷的攻擊者。

這些誘騙付費詐欺主要分為簡訊詐騙（SMS Fraud）及話費詐騙（toll fraud）兩種，而這兩種皆涉及用戶申辦的電信商的行動計費技術，也就是簡訊付費及話費付費，這兩種付費技術都有設備驗證。

簡訊付費為電信商與設備商合作，允許用戶透過簡訊支付服務費用，用戶僅需在簡訊中輸入規定的關鍵字發送至規定的號碼即可，電信商會將此費用計入用戶的簡訊帳單中；此外，電信商也可在網頁上提供付款端點，用戶可在網頁上付款並輸入其電話號碼，此種方式即為話費付費。

上述兩種方式皆提供設備驗證，但不提供用戶驗證，也就是說，電信商僅能確定付費請求是來自用戶的設備，但無需來自用戶的任何無法自動化的交互。

Google指出，自2017年開始追蹤Bread App以來，約有1700個被此惡意軟體感染的App被Google Play Protect掃描到並刪除。最近的一次為2019年9月，他們從Google Play下架了24款App，這些App的總下載量超過47.2萬次。

Google表示，「大量出現」似乎是Bread App開發人員的首選方式，「我們已經看到Bread使用不同的方法或針對不同的運營商所變化出來的3種或以上的『變體』。在高峰時期，我們甚至可看到Bread家族提交給Google Play多達23款不同的App。」

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