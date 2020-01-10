中東最威特務！「活烈士」蘇萊曼尼的死...比猝殺賓拉登後果更嚴重

▲報復蘇萊曼尼遭刺殺，伊朗革命衛隊發射導彈攻擊伊拉克美軍基地。（網路截圖：TehranTimes）

圖文／鏡週刊

美國出動無人機，在伊拉克首都巴格達刺殺伊朗將領蘇萊曼尼（Qassem Soleimani），把中東緊張局勢推向新的高點。伊朗全國上下激憤不已，揚言發動報復；而伊拉克國會則通過決議，要把美國駐軍驅逐。

蘇萊曼尼究竟何許人也，讓川普願冒侵犯國家主權的譴責執行暗殺，惹得伊朗誓言和美帝一決死戰？根據情報專家的說法，蘇萊曼尼是擘劃伊朗中東政策的影武者，他的死，牽動了整個區域的未來。

美軍暗殺了號稱伊朗「第二號權力人物」蘇萊曼尼。在美國，媒體主要焦點集中在美國這樣做是合法的嗎？可以在別的國家堂而皇之暗殺另一個國家的高階將領？川普是不是在轉移焦點，拿伊朗來擺脫彈劾案與貿易戰的糾纏？

▲美國總統川普的照片被示威者潑漆，以此抗議伊朗軍事將領蘇雷曼尼之死。（圖／達志影像／美聯社）

本世紀最嚴重的暗殺行動

不過，在中東地區關注焦點則是截然不同。在伊朗民眾心目中，蘇萊曼尼是對抗美帝與ISIS這兩大死敵的英雄、烈士，伊朗最高領袖哈米尼甚至稱他是「活生生的烈士」；對其他一些國家而言，他卻是威脅生存的心頭大患。

《大西洋期刊》在報導中形容，這是美國「本世紀後果最嚴重的攻擊行動」。蘇萊曼尼被刺殺，帶來的影響可能比暗殺蓋達的賓拉登或是ISIS的巴格達底更加嚴重。火藥庫的引信已經啟動，未來局勢的發展令人擔憂。

蘇萊曼尼官拜少將，過去20年來是伊朗最神秘的「聖城軍」（Quds Force，或稱聖城旅）指揮官。這是伊朗最精銳的「革命衛隊」中的菁英。顧名思義，這個部隊蘊含著解放聖城耶路撒冷的目的。這個組織主要是在伊朗以外的地區活動，被形容是類似美國CIA和特種部隊的組合體，自1979年成立以來，一直以顛覆敵人和擴展伊朗在中東影響力為目的。

▲伊朗少將、菁英部隊「聖城軍」（Quds Force）指揮官蘇萊曼尼（Qassem Soleimani）。（圖／達志影像／美聯社）

蘇萊曼尼擔任聖城軍指揮官之後，協助扶植了黎巴嫩的真主黨，組織了伊拉克什葉派民兵，並支持敘利亞的阿薩德總統，伊朗在海外許多恐怖攻擊和暗殺行動也是由他發號施令。前美國駐伊拉克中情局官員麥奎爾（John Maguire）五年前在紐約客的訪問中形容他是「全中東地區威力最強大的特務」。

以2019年來說，10月間爆發伊拉克血腥鎮壓示威民眾，蘇萊曼尼就扮演了重要角色。當時伊拉克民眾除了氣憤政府貪汙失能之外，也不滿伊朗在幕後對伊拉克政府指手畫腳、扶植什葉派民兵。

在黎巴嫩情況也是類似，伊朗一手扶植的真主黨，如今在黎巴嫩政壇舉足輕重。10月爆發的群眾示威，同樣反映了民眾的反伊朗情緒。

蘇萊曼尼這次是從貝魯特飛抵巴格達，而遭到美軍「斬首」暗殺。據說他到伊拉克的目的，是要化解伊朗與沙烏地阿拉伯的緊張。他等於是伊朗在中東區域總管政治與軍事的特務頭目。

▲伊拉克民眾上街悼念蘇萊曼尼。（圖／達志影像／美聯社）

過去，遜尼派的中東國家對伊朗的步步擴張心存忌憚。不過最近伊朗國內動盪，伊拉克和黎巴嫩等什葉派國家也出現反伊朗聲浪，凸顯了蘇萊曼尼面臨挑戰的複雜程度。這也部分解釋了伊拉克和黎巴嫩當局對蘇萊曼尼的死，似乎反倒鬆了一口氣，因為他們正好可以把國內的不滿怪罪在他頭上。

但是，外界也擔心，少了蘇萊曼尼，失去了影武者幕後的運籌帷幄，中東地區將出現更多的戰爭、動亂、以及無止境的報復。

參考資料：Atlantic, New Yorker, Al Jazeera



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