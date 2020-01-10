「選情章魚哥」天玉里越大選舉越準！4年前總統大選誤差1%內

▲台北市士林區天玉里被封為「選情章魚哥」，往年總統大選誤差值在1%內。（圖／資料照）



記者林育綾／台北報導

台北市士林區天玉里有「小台北」之稱，因過去多次大選的各候選人得票率，誤差1%左右，而被封為「選情章魚哥」！雖然2018年台北市長選舉預測失準，但4年前（2016）的總統大選，蔡英文與朱立倫在北市的得票率與天玉里誤差值不到1%，且天玉里里長曾表示「越大的選舉越準」，今年能否精準命中仍被各界期待。

天玉里因人口結構、政黨傾向比例和台北市相似，一直以來都和隔壁的天母里被視為指標開票區，若以「候選人在該里的得票率」與「候選人在全市的得票率」之差距最大值做計算，天玉里和天母里得到的結果，始終與中選會公布的差不多，可謂「指標性投開票所」。

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▲「章魚哥」天玉里6次大選得票率PK圖。（圖／記者周亭瑋製表）

雖然在2018年台北市長選舉時，天玉里以丁守中以1979票略贏市長柯文哲的1880票，被外界評為「失準」，但有學者分析，其實因為2人總得票數只差3254票，柯文哲最後以58萬820票勝出，而丁守中得到57萬7566票，差距僅僅0.23%，天玉里樣本太小加上棄保效應才會如此。

不過從總統大選看來，2008年、2012年、2016年的全台北市得票率與天玉里相較，誤差皆在1%內。「章魚哥」天玉里過去戰績，以2012年總統大選馬吳配最為經典，其得票率與最終結果，僅落在0.04個百分比，根本神準。

而4年前的總統大選，蔡英文在北市的得票率是51.95%、朱立倫37.49%，跟天玉里的51.81%、37.17%，相差不到1％。因此2020的總統大選，其命中率仍被各界期待。

▲台北市士林區天玉里投票所設在天母國小。（圖／資料照）

今年天玉里居住人口約1萬人，里長潘錦雄表示，從里辦公室發放選舉公報數來看，實際有投票權約7,400人，投開票所設在天母國小5間教室，而往年投票率約7成，估計約可開出約5千張票。