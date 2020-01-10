師父林昶佐衝上台獻擁抱　賴品妤「又驚又喜」淚灑造勢現場　

▲林昶佐突然現身賴品妤的造勢晚會。（圖／翻攝自Facebook／林昶佐 Freddy Lim）

記者康心禹／綜合報導

新北市第12選區立委候選人賴品妤8日前往汐止區公所前廣場，舉行選前最後的造勢晚會，雖然這場造勢是因先前黑鷹失事取消後緊急加場，還是吸引將近3000名支持者到場力挺，除了行政院長蘇貞昌到場站台之外，「師父」無黨籍立委林昶佐也突然出現力挺，讓賴品妤淚灑造勢現場。

賴品妤表示，「我可以向大家證明，一路走來，始終如一，我的價值都一樣，我堅持、堅定的捍衛台灣的主體性，我捍衛台灣的民主自由，我希望台灣可以走向更多元、更進步的價值。」

▲賴品妤8日舉行選前最後的造勢晚會。（圖／賴品妤競選團隊提供）

賴品妤還說，「我發一個合法的選舉文宣的時候，對手的團隊捏造假的證據，他們用變造的證據跟警察局報案，說我發黑函，並且讓我的文宣被警察扣押。」

蘇貞昌除了拜託選民支持賴品妤外，更表示這次的選舉並不是一個人的輸贏，而是關係到台灣的未來，更是在造勢現場細數民進黨的政績。

而整場的焦點在於林昶佐在最後關頭「驚喜現身」，一上台就給賴品妤一個大大的擁抱，讓賴品妤又驚又喜，哽咽啜泣，師徒情深也令現場支持者動容。

▲行政院長蘇貞昌也到造勢現場力挺賴品妤。（圖／賴品妤競選團隊提供）

林昶佐表示，「我的陸戰團隊嚴禁我更動今晚的萬華和平里掃街行程去幫品妤站台，總幹事也向品妤團隊婉拒。但我心中實在放不下，所以晚上只要掃到無人街區，我就快走甚至用跑的，瞞著團隊盤算著如果提早結束，就還是可以衝去幫品妤站台。」

林昶佐還說，賴品妤在擔任他國會助理的期間，是最優秀、最有正義感的一位，他認為這樣優秀的年輕人到了國會，一定會帶動更多有理想有能力的年輕人參與政治，呼籲選民一定要在最後關頭，把票催出來，讓賴品妤勝選。