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警校生跑3千公尺昏迷成植物人　家屬提告國賠近3000萬

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警專學生廖志昕跑步測驗時昏迷成植物人，家屬提國賠，台北地院民事庭今天開庭審理。（圖／報系資料照）

圖文／CTWANT

警察專科學校學生廖志昕參加2017年學校期中考時，在3000公尺跑步測驗時突然昏倒，送醫急救雖撿回一命，但失去意識成為植物人，家屬認為警專有疏失，向台北地方法院民事庭請求國家賠償2933萬餘元，法院今日開庭，廖家委任律師主張，警專長官在事情發生之後沒有任何作為，明顯有過失。

根據了解，警專學生廖志昕發生期中考跑步意外，成為植物人之後，其家屬控告廖生的中隊長張一平涉業務過失傷害，已由台北地檢署於2019年3月間依業務過失重傷害罪嫌起訴張一平，目前刑事部分仍在北院審理中。

廖生家屬委任律師今天出庭時主張，警專醫護室編制了醫師、護理師，測驗當天場邊卻沒有護理師在場，廖生發生意外時，中隊長張一平卻阻止其他學生呼叫救護車，也沒有進行CPR等急救措施，根本沒有作為。同時，CPR的口訣是「叫叫ABC」，其中就包含叫救護車，但張一平沒有任何作為，還阻止學生叫救護車，明顯有過失。

警專委任律師則抗辯，廖生出意外時，張一平請學生打電話通報醫護室，其他教官打電話叫救護車，均積極對廖生急救，沒有過失責任，而且張一平是中隊長，指揮學生也是張的救護作為。承審法官諭知警專應提出歷年學生的畢業資料，並於2月27日再開庭。

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