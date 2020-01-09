女主播連身裙拉鍊炸開　出動膠帶和大夾子現場「縫合」

▲女主播播報前20分鐘裙子拉鍊炸開。（圖／翻攝自twitter／LizBeacon）

實習記者施怡妏／綜合報導

43歲的英國BBC女主播碧肯（Liz Beacon）在開播前裙子背後拉鍊炸開，沒時間換衣服的情況下，用膠帶還有夾子將衣服固定住，才盡快上場播報，在主播台上依然展現出現專業的風範，觀眾都們都沒有發現，順利解決這場走光事故。

根據Daily Mail報導，碧肯在開播前20分鐘時，黑色連身裙的拉鍊突然爆炸，整個背部幾乎都裸露出來，當時沒有合適的衣服可以更換，加上離播報的時間又只剩下幾分鐘，緊急之下團隊想到好方法。立刻拿出現場的大夾子還有膠帶，當場將衣服「縫合」起來，順利在開播前完成，且縫合技術好到觀眾都沒有發現這個意外。

Talk about being strapped in for the ride.... zip on my brand new dress exploded with 15 minutes to go until we were on air. Gaffer and clips at the ready! Not glamorous. Or fun. Please help @ZARA pic.twitter.com/5xsm4rsxeE — Liz Beacon (@LizBeacon) January 6, 2020

之後碧肯將衣服的背面照上傳到推特上表示，「這是去年母親在ZARZ為我買的生日禮物，第一次穿就壞掉了，一開始穿的時候有點緊，但以為只是因為衣服很緊身的緣故，沒想到半小時後拉鍊就爆裂了」。還好當時有製作團隊一起協助，才完成這場30分鐘的播報。

錄製的過程中碧肯一直都很緊張，很怕固定不牢固會意外走光，但她依然表現出專業的模樣，甚至沒有人發覺不對勁。碧肯表示，「其實當下非常緊張，但我知道我必須表現自然，我還可以感覺到膠帶黏在我的背上，這應該是我最難忘的一次播報。」