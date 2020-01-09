林德福「民歌之夜」鄉親熱情狂燒　蔡沐霖合體「大仁哥」大力催票

▲ 林德福（左）、朱立倫（右）。（圖／翻攝自林德福臉書）

記者張嘉晏／綜合報導

選戰進入最後倒數階段，新北市第9選區（永和區、中和區17里）立委候選人無不卯足全力拉票。國民黨林德福藉由「民歌之夜」，請來歌王歌后凝聚鄉親；蔡沐霖則是積極和副總統陳建仁、不分區立委候選人游錫堃掃街拜票，喊出「守護台灣民主」口號拉抬聲勢。

國民黨林德福8日晚間於中和四號公園舉辦「守護雙和 民歌之夜」，新北市長侯友宜、韓國瑜全國競選總部主委朱立倫雙雙出席，現場亦請來歌手殷正洋、于台煙、李明德和王海玲，喚起大家年輕時的回憶。

朱立倫表示，他過去擔任新北市長期間，林德福就是雙和地區的立委，各項建設、努力付出都是有目共睹的。活動結束後，林德福則是在臉書感性發文，他表示很感謝當地鄉親的力挺，在冷冽的寒風中依然熱情不減，現場氣氛溫馨熱鬧，大家的支持和打氣他都有收到，「選前倒數兩天，繼續帶著這樣的熱情，2020大選讓我們一起贏得最終的勝利！」

▲ 林德福民歌之夜 。（圖／翻攝自林德福臉書）

民進黨的蔡沐霖8日則是和「最溫暖的大仁哥」、副總統陳建仁一同掃街拜票，隨後也和不分區立委候選人游錫堃前往民治市場拉票。

▲ 蔡沐霖（左）、陳建仁（右） 。（圖／蔡沐霖辦公室提供）

游錫堃表示，蔡沐霖雖年輕，政治工作經驗卻很豐富，呼籲大家要讓國會年輕化，把蔡沐霖送進國會，成為蔡英文執政的左右手。他也希望雙和地區的家長們多多鼓勵青年返鄉投票，守護台灣民主，避免成為下個香港。

蔡沐霖則表示，選戰進入最後階段，他將會「海陸空戰全發」，催出投票率，希望鄉親全力支持，讓他和游錫堃一同進入國會，守護台灣。

▼ 游錫堃（左）、蔡沐霖（右）。（圖／蔡沐霖辦公室提供）

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