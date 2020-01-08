「好意思還在登廣告？」　宋楚瑜重砲轟馬英九：賤賣三中的錢到哪去了

▲宋楚瑜。（資料照／記者林敬旻攝）

記者楊亞璇／台北報導

親民黨總統候選人宋楚瑜8日前往台中進行車隊掃街，衝刺最後選情，他受訪時火力全開，重砲批前總統馬英九應該公開向大家說賤賣三中的錢到底到哪裡去了？「好意思還在登廣告？只不過是讓大家更想曉得三中到哪裡去啦？錢都到哪裡去啦？」

宋楚瑜說，選舉的時候拉票，當選之後去酬庸那些不會做事的人，不僅是民進黨這段時間如此，國民黨時期也是如此。他說，把台灣省廢掉，國民黨把所有責任推給李登輝總統，但是在旁邊攪和的人，不就是現在國民黨執政的那些高層嗎？這些人完全是為自己在打拼，你去看看，現在又開始登廣告。

宋楚瑜說，「馬英九為什麼現在又跑出來？賤賣三中，把所有的這些錢到底弄到哪裡去了？馬英九，你應該公開向大家說，賤賣三中的錢到底到哪裡去了？把這些國民黨黨產都送到哪裡去了？到現在為止，為什麼國民黨發不出薪水，但是買辦荷包裡面滿滿的」。

宋楚瑜強調，應重新找回國民黨當年孫中山先生的精神，以及蔣經國先生為台灣打拼的那些榮譽，不是把個人的利益放在前面。

另外，宋楚瑜還痛批，讓台灣人丟臉的那些國民黨的買辦階層，「宋楚瑜敢在這邊，讓對岸曉得台灣政治人物不是都可以被收買的」，找回台灣人的尊嚴嘛，找回國民黨的尊嚴嘛，國民黨怎麼變這個樣子，不好好檢討嗎？「好意思還在登廣告？只不過是讓大家更想曉得三中到哪裡去啦？錢都到哪裡去啦？」看了這些人真是搖頭啊。