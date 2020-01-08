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Today at Apple推新課　「創作新傳統」打造屬於自己調調台語歌

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▲▼Today at Apple再度推出應景新課程「創作新傳統」。（圖／翻攝自Apple官網）

▲Today at Apple再度推出應景新課程「創作新傳統」。（圖／翻攝自Apple官網）

記者邱倢芯／台北報導

農曆春節即將到來，Apple直營店的Today at Apple再度推出應景新課程「創作新傳統」，即日起至2/8在直營店中，將可學習動手在iPad上用GarageBand創作出屬於自己調調的台語歌的音樂實驗室、還有和食物設計師一起學習如何用Procreate在iPad上設計專屬於你家的年菜的藝術研究室等。

舉例來說，在今（8）日晚間的課程中，你將可以與金音獎得主的百合花樂團主唱林奕碩一起譜寫讓人耳目一新的台語新歌謠。林奕碩將帶你一起發想台語歌詞的靈感，並動手在iPad上用GarageBand創作出屬於自己調調的台語歌。加入這堂「創作新傳統」系列課程，用自己原創的台語歌為傳統譜出新謠，讓這團圓年節流轉動人心弦的台味新調。

而在1/12下午的課程中，你將可以和食物設計師陳小曼一起為這個農曆新年端出不一樣的年味。在這堂「創作新傳統」系列課程中，她將分享自己獨到的食物設計法，透過她的原創年菜作品，帶領你發揮美味巧思，為經典年菜設計出自己全新的千滋百味。你將使用iPad搭配Apple Pencil，在Procreate上把美味的食材組合設計出你獨一無二的創意年菜。以愛的火候，親手設計新年味，團聚一家人的胃。

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