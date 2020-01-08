三峽大火「開8公里補水」！　消防員搶救6小時累癱倒地

▲三峽一間不織布工廠凌晨失火，熊熊火勢照亮夜空。（圖／記者游宗樺攝）

記者葉國吏／綜合報導

新北市7日凌晨2時許，一間位於三峽區添福路上的不織布工廠發生火警，鐵皮建物很快便陷入熊熊火海，警消獲報出動多輛消防車到場救災，但由於該地為水源困難區因此增派多輛水庫車支援，火勢延燒周邊的4間鐵皮建物。消防隊員為了控制火勢，必須來回奔波8公里取水，最後火勢順利撲滅，消防弟兄也累癱在地。

據了解，新北市消防局於2時56分接獲報案，指稱添福路一間鐵皮工廠發生火警，於是派遣25個分隊、第一中隊、第四大隊及應變小組到場救災，並出動54輛各式消防車、285名警義消，由於該處缺乏消防用水，於是陸續增派多輛水庫車，包含桃園消防局所支援的2輛水庫車，在現場布設水線灑水救火，同時請台電公司進行斷電。

▲消防隊員累癱在地。（圖／翻攝自Facebook／我是三峽人 iSanxia）

這場火警總共延燒6小時才撲滅，由於現場水源缺乏，消防隊員必須開著水庫車到4公里外的地區補水，「來回8公里」的取水路程費時費力，這場火災估計消耗上千公噸的水，有民眾拍下累癱在地的消防隊員照片，上傳臉書社團後說「發爾麵累壞了感謝有你」，其他網友也留言說「真的好辛苦 向你們致上最高的敬意」、「感謝您，辛苦了！」、「有你們真好」。