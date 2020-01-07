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美國空軍F-35A「大象漫步」！　數量正好52架…威嚇伊朗

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▲▼美國希爾空軍基地出動52架F-35A戰機「大象漫步」演練。（圖／翻攝自Facebook／388th Fighter Wing）

▲美國希爾空軍基地出動52架F-35A戰機「大象漫步」演練。（圖／翻攝自Facebook／388th Fighter Wing）

記者王致凱／綜合報導

美國總統川普才剛放話要攻擊伊朗52處目標，美國空軍6日隨即舉行戰機聯隊「大象漫步」訓練秀肌肉，出動戰機數量也正好是52架，儘管美軍強調是事先規劃好的例行性訓練，但時間點和戰機數量仍引發外界聯想。

美國猶他州希爾空軍基地（Hill Air Force Base）6日出動第388戰鬥機聯隊和第419後備戰鬥機聯隊共52架F-35A型戰機於跑道集結，接著舉行「大象漫步」訓練，意即戰機以「最小間隔起飛」，凸顯美軍有能力部署龐大數量的F-35型匿蹤戰機。

第388戰鬥機聯隊表示，「這項演習經過數月計畫，證明F-35A機隊的動員、部署、後勤和對空對地戰鬥能力」；第419戰鬥機聯隊則在推特上寫道，「我們已經準備好升空、戰鬥，並且贏得勝利」。

「大象漫步」（Elephant walk）是美國空軍術語，是指空軍飛機起飛前於跑道或滑行道集結，後機機鼻緊貼前機機尾，移動時類似象群移動情景，因此得名，用於形容飛機全體出動。通常會伴隨最小間隔起飛。

雖然美軍強調這項訓練是數月前就已經擬定好的計畫，目標是為測試F-35A戰鬥機的戰備情況。不過，美軍上周才剛以無人機狙殺伊朗將領蘇萊曼尼，並且警告伊朗休想報復，否則會打擊伊朗的52處目標，不免令人多加聯想。

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