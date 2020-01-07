西半部西屯、忠明、斗六3處空品達紅色警示　環保署要求台電降載

▲目前中南部空氣品質呈現橘色提醒等級，局部地區也出現3處紅色警示，包括西屯、忠明、斗六。（圖／ETtoday資料照）

記者崔至雲／台北報導

北部地區（7日）天空霧濛濛，能見度不佳現象，環保署表示，雖然空氣品質PM2.5監測指標（AQI）多呈現普通等級，但因今日環境風場仍為偏東風，大氣穩定，清晨出現霧及逆溫現象，導致濕度增大，因此加深能見度惡化，才出現大範圍霧霾現象，目前中南部空氣品質呈現橘色提醒等級，局部地區也出現3處紅色警示，包括西屯、忠明、斗六。

針對空氣品質不良，環保署指出，將持續預告空氣品質不佳及啟動中央及地方執行各項應變措施，包含啟動大型工廠降載、移動汙染源攔查減量、營建工地查核與實施街道洗掃等，積極因應空品不良狀況。

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▲今日西半部局部地區出現紅色警示，包括西屯、忠明、斗六。（圖／翻攝空氣品質監測網）

環保署說，針對5日至7日台灣西部地區空氣品質不良期間，已協調經濟部及台電公司進行協和、林口、台中、興達電廠降載減排作業，自5日至7日上午10時總計降載電量共22,219.7萬度，SOx減量71公噸，NOx減量80.7公噸，TSP減量7公噸，整體約有全台電廠每日污染排放量之21.6%的減量幅度。另外，5日至7日上午10時計有新竹市、臺中市、彰化縣、嘉義縣、高雄市、屏東縣等6縣市成立應變中心，共進行固定源稽查297家、露天燃燒巡查49次、營建工地巡查112處、道路洗街2,271公里、餐飲業配合應變90家次、河川裸露地防護15次、路邊攔檢車輛3,897輛、鼓勵民眾減少私人運具措施4項、宣導防護措施128項，計減少TSP 44公噸、SOx 7公噸、NOx 12公噸、VOCs 14公噸。

▲環保署提醒民眾注意防範，敏感族群或是老人、小孩等抵抗力較弱者，建議減少體力消耗活動及戶外活動。（圖／ETtoday資料照）

環保署強調，在空氣品質不良惡化期間，特別呼籲民眾不要露天燃燒稻草、樹枝，工廠積極配合降載，鍋爐不要進行吹灰行為等，並鼓勵搭乘大眾交通運輸工具或使用低污染交通工具，除減少對於空氣品質之影響外，更能提升民眾的生活品質。

另外，根據最新氣象預報，預測至8日上午東北季風增強，空氣品質可望改善。環保署提醒民眾注意防範，敏感族群或是老人、小孩等抵抗力較弱者，建議減少體力消耗活動及戶外活動，必要外出應配戴口罩。環保署提醒民眾可以利用空氣品質監測網資訊查詢最新空氣品質變化，或透過「環境即時通」手機APP設定不同警戒值，加強自身防護，隨時留意空氣品質資訊。

