恐怖血滴子！割草機刀片飛出　背部「劃出20cm傷口」血流如柱

▲林男背部遭斷裂割草機刀片割破20公分長傷口。（圖／大溪警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園復興區50歲林姓男子6日受雇在山區使用割草機進行割草工作，因割草機刀片突然斷裂，直接噴向林男背部造成長約20公分刀傷，當場血流如注，幸遇大溪警分局員警林東澤巡經該路段，見情況危急立即發揮當兵學過創傷包紮，緊急以衣物加壓止血，並以巡邏車鳴笛開道同時通知山下消防隊接力，及時將林男送醫搶救後化險為夷。

▲▼警消合力把在山區割草受傷林男及送醫化險為夷。（圖／大溪警分局提供）

警方表示，當時與林男一同割草友人立即攔阻巡邏車，並向警方求援，長興派出所員警林東澤從警之前為職業軍人，服役時曾擔任過連長，在軍中有學過外傷簡易包紮，見情況危急當下先用衣物為林男止血。

同時聯絡復興消防分隊，經由警方以巡邏車開道，在中途與復興消防分隊會合後，由消防隊轉送醫院急救，林民經送醫院急救後無生命危險。

但林男背部約20公分刀傷大量出血，警方當下發現民眾有臉色慘白之情形，立即以衣物加壓止血作初步處理，再以巡邏車開道，民眾開貨車在後跟隨，原本大約30分鐘路程距離，於10分鐘後於桃118線60公里處與消防隊會合，經由消防隊轉送醫院搶救後終化險為夷。

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