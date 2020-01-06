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高恩逃亡路線曝光！公開搭新幹線去大阪　藏身超大樂器箱躲安檢

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▲▼ 日產汽車前會長高恩（Carlos Ghosn）。（圖／路透）

▲日產汽車前董事長高恩棄保潛逃，從關西機場搭機飛往黎巴嫩。（資料照／路透）

記者王致凱／綜合報導

日產汽車前董事長高恩，去年12月底棄保潛逃，躲藏在樂器箱內避開檢查，最終搭乘私人飛機抵達黎巴嫩。日本共同社報導，高恩逃亡時先從東京搭乘新幹線列車前往大阪，並在上車前先與2名男性協助者會合。東京地方檢察廳和警視廳目前已經聯手追查協助者身份。

共同社引述消息人士說法，檢警調閱各處監視器畫面，查明高恩逃亡當天的移動路線。高恩去年12月29日下午2時30分左右，獨自一人離開位於東京都港區的住所，先前往某飯店與2名男子會合，於下午4時30分左右出現在品川車站，被監視器拍到身影。

高恩等人從品川站搭乘新幹線列車，於當天晚間7時30分左右抵達新大阪車站，再轉乘計程車前往位於關西機場附近的某家飯店。晚間10時許，2名男子搬運兩個大箱子離開飯店，推測高恩就躲藏在其中一個箱子內。

最後，一架私人噴射機於29日晚間11時10分從關西機場起飛，經土耳其後，於30日飛抵黎巴嫩境內。美國《華爾街日報》報導，協助高恩逃亡的團隊曾進行多次實地考察，最後選擇安檢最薄弱的關西機場下手；高恩躲藏在開有透氣孔的大型音樂器材箱內，因為箱子體積太大，過真躲過X光機安檢。

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