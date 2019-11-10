獨／菜鳥公車司機撞路邊車　公司代賠償要看車年份、殘值…車主怒喊太扯！

▲台北客運陳姓司機不熟路況，不慎撞路邊車格內白色小客車 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市中和區一名台北客運公車司機，因上班不到1個月加上路線不熟，日前在清晨駕車轉彎時不慎擦撞到路邊停車格的小客車；事後車主估價1萬多元車損，司機經濟困難無力償還，客運公司卻要車主先修車，再協調賠償費用，車主不滿說「合法停車被撞，修車費還要開協調會，實在太扯！」，客運公司回覆「要看車年份、殘值，照程序處理，無不妥」。

▼白色小客車輪拱、板金損壞。（圖／記者陳以昇翻攝）

據了解，黃姓車主在22日晚間將白色Mazda cx5小客車，停在新北市中和區信義路上停車格，隔天上午7時許，準備開車載送女兒上學，卻看到一名台北客運241號的陳姓公車司機站在車旁，滿臉歉意地說「抱歉，剛轉彎不小心擦撞你的車，我已經叫警察了」。

原來司機剛到台北客運服務，上班不到一個月，對於路線路況不熟，過彎時不慎擦撞到這部白色小客車左後方，造成輪拱、板金損壞脫漆；事後黃姓車主到原廠估價，維修報價1萬9720元，司機卻因經濟困難無力償還。

▼白色小客車停在停車格卻被撞。（圖／記者陳以昇翻攝）

事發一週，車主因司機無法賠償費用，轉向客運公司詢問，卻僅接到一通王姓稽查員電話，要他先修車，後續再開協調會談賠償費用，如果不接受，只能走法律程序；車主不滿說，「合法停車被撞，修車費還要開協調會，我只是要把撞壞部分恢復，台北客運實在太扯！」

台北客運公司中和站陳站長表示，因陳姓司機無法立即拿出賠償費，公司代表司機員出面與車主談賠償問題，後續將會按比例從司機員薪水扣除，但公司有賠償程序，需要評估受損車輛年份殘值，並非估價修復後就全額賠償，所以才要開協調會，並沒有不賠償。

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▼車主到原廠估價，公司代賠償1萬9720元卻不乾脆，還要看車年份、殘值再開協調會 。（圖／記者陳以昇翻攝）



