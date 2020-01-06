韓國瑜稱看女生腿害成績掉放牛班　王定宇：好色還怪別人漂亮

▲國民黨總統候選人韓國瑜。（圖／記者李毓康攝）



記者陶本和／台北報導

國民黨總統候選人韓國瑜再自爆，學生時期因為看女同學「又白又漂亮的小腿」，成績掉到放牛班。對此，民進黨立委王定宇6日在臉書諷刺地說，「這是一種自己沒用功讀書，好色還怪別人漂亮害他不專心的概念嗎？」

韓國瑜回防新北造勢時說，國二是在全校最好的一班，結果是男女合班，「好死不死我前面正好坐一個女孩子，我就每天看著她那又白又漂亮的小腿，看完以後成績就一落千丈，從全校最好的一班，掉到國三放牛班！」

針對韓國瑜的言論，再次掀起社會一片譁然。韓國瑜競選辦公室發言人王淺秋表示，大家都年輕過，男生會偷看女生，女生也會偷看帥哥，「這都是一個成長的過程而已」；而對於「館長」陳之漢稱這是「歧視、物化女性」，她則反問，「不知道館長有沒有這樣看過女生」，並強調，相信這是大家成長過程都會有的行為，請大家不要拿這樣的玩笑話、人生經驗做攻擊的目標或素材。

對此，王定宇則在臉書上諷刺，「這是一種，自己沒用功讀書，好色還怪別人漂亮害他不專心的概念嗎？」他疑惑地說，不講情色、肉體、粗話、謠言就不會選的國民黨或韓國瑜總統候選人，真的是下限無極限。

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