10分鐘流會！文大董事長推選會議未達7人　2董事出席不簽到釀破局

▲文大董事會會議。（圖／記者許展溢攝）



記者許展溢／台北報導

文化大學董事長張鏡湖去年11月25日與世長辭，董事會今（6日）下午召開董事會議推選出第3位董事長，但由於事前傳出兩派人馬向申請同一天召開，教育部要求2批董事共7人必須出席，但時間一到仍有人未到齊，等了幾分鐘才閉門進行，但不到10分鐘隨即宣布流會。

教育部昨天表示，文大2批董事日前同一天分別申請指定董事召開董事會議，因此指定前述7位董事共同召集董事會議，也讓外界一度揣測今天會議恐產生變數。也就是文大共10位董事中，至少要有7位董事出席會議，6位以上董事同意，才能選出新董事長。

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▲▼文大董事會會議原要推選新董事長，但董事未達教育部規定7人出席而流會。（圖／記者許展溢攝）



召集本次會議的董事黃有良事先指出，希望所有董事都能排除萬難，放下個人好惡考量，以學校大局為重，儘速在本學期寒假開始前完成推選，董事會才不會群龍無首。今天董事會議選在台北福華飯店舉行，下午2點開始，但幾位董事陸續抵達，最後有6位董事，包括張冠群、黃有良、金榮華、陳樹、彭誠浩和王寶輝，加上袁興夏人在美國視訊參與會議，其實已達教育部要求的7人，已可開會並推選新董事長，但因王寶輝、彭誠浩2位董事不簽到，造成流會，今天確定無法推選新董事長。