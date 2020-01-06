【廣編】結合科技與生活！東元家電2020　強推個人化空調及雲端維修APP

▲東元家電「家用空調-雲端服務保養維護APP」，只要按下APP上的特殊鍵，就能輕鬆啟動程式，由東元的雲端診斷偵測出空調的狀況，建立維修標準化、一致化。

圖、文／東元家電提供

東元家電1/3（五）舉辦2020年新品發表會，提出「以用戶生活為導向，以科技管理為後盾」兩大訴求，結合了科技與生活，來滿足不同消費者的需要，提高客戶滿意度。去年首度推出就大獲好評的個人化隨選配備家用空調，東元家電今年再加碼，提供更多元化的選擇；商用空調也強調客製化達到省電的目的。而最受矚目的則是家用空調-雲端優質服務APP，可以符合不同用戶多元的需求，升級使用者經驗。

東元家用空調2020新產品除了主推節能變頻及R32環保系列，還可以針對溫度、濕度、空氣清淨度、寧靜度或防鏽處理，做不同的組合，產品訴求以人為本，把控制權交還給消費者。而今年從消費者下單開始，全程監控產品的發貨、配送，務必在指定的時間、地點送達，讓達交率再創新高度。另外一項秘密武器，就是「家用空調-雲端服務保養維護APP」，消費者只要按下APP上的特殊鍵，就能輕鬆啟動程式，由東元的雲端診斷偵測出空調的狀況，建立維修標準化、一致化。東元董事長邱純枝表示， APP運用科技分析運算整合，提供標準化、便利性高的維護服務，以及最佳維護方案，進而縮短處理時間；更以大數據的分析來預測使用者偏好趨勢，做為未來新產品發展方向。