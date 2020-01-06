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美國政策「向中東轉」…分散亞洲注意力　《外交家》：中國將得利

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▲▼ 「川習會」上午於人民大會堂登場！　擬發表共同聲明。（圖／達志影像／美聯社）

▲外媒認為美國將外交策略轉回中東將有利中國。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

美國與伊朗衝突加劇，各國皆擔心這樣的局勢會進一步升級。《外交家》雜誌認為，目前雙方爭鋒相對的情勢，明顯會讓中國從中受益，因為美方會將焦點從亞洲轉回中東，甚至可能會影響到白宮的亞太外交策略，無暇繼續制衡中國，給予北京全速發展的機會。尤其在美國的「推動」下，伊朗、俄羅斯與中國的關係越來越密切，讓美國面臨了比過去更強大的敵對聯盟。

《外交家》雜誌（The Diplomat Magazine）以「伊朗與美國緊張關係加劇，對川普的亞洲政策代表著什麼？」為題，撰文指出，美國與中東、亞洲的關係，一直是執政者最大的考驗，必須保持微妙的平衡。例如布希政府就被認為利用伊拉克戰爭，過度涉入中東；歐巴馬政府推行的「重返亞洲」（pivot to Asia）策略，則被認為太過重視亞洲，忽略中東。

文中表示，這次的衝突讓川普政府的亞洲政策再次受到檢視，尤其在中國威脅遽增的狀況下，若是美國在此刻將焦點轉移回中東，就能夠給中國更多機會，「儘管北韓的核武和中國的貿易問題，已經讓川普在上任初期，放了大的心力在亞洲，但如今中東會大幅分散這些注意力。」

目前中國僅表態要求美伊雙方克制，《Asia Times》認為，中方不會輕易挑起戰事，因為一旦伊朗爆發戰爭，對中國的影響也會是「毀滅性的」，因為伊朗現在是中國一帶一路的重要據點，尤其中國仍是伊朗最大的原油客戶，也是最大的貿易夥伴，「目前美國與伊朗僵局所涉及的範圍，比預想的還要大得多。」

▲▼中國、伊朗與俄羅斯2019年12月28日在阿曼灣舉行聯合軍演。（圖／達志影像／美聯社）

▲中國、伊朗與俄羅斯2019年12月28日在阿曼灣舉行聯合軍演。（圖／達志影像／美聯社）

過去中國與伊朗的關係抱持著「最低限度的平衡」，讓他們在親近伊朗的同時，又不會與美國疏遠。但在過去一年「新冷戰」的情形下，中美關係迅速惡化，加上美國對伊朗、莫斯科與中國的敵意倍增，也讓這三國的關係越來越近，在去年12月底更在阿曼灣舉行了三國聯合軍演。

喬治亞理工大學教授加佛（John Garver）指出，中東才是俄羅斯的主戰場，中國不會輕易加入。最直接的原因就是，在伊拉克戰爭後，該國的民生經濟完全崩潰，在伊朗擁有大量基礎建設投資的中國，不希望伊朗也面臨同樣局面，損害中方在該國的利益，「在局勢明朗之前，不要輕易干涉才是最正確的選擇。」

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