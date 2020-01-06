李永然／【獄政戒護篇】不被輕易桎梏的監獄人權

▲戒具是監獄在戒護上為預防事故發生，不得已施用於受刑人的法定器具，修法後對其施用做更多規範。（圖／視覺中國CFP）

戒護，是監獄矯正受刑人的工作中，最為重要的事務之一；其為確保受刑人履行《監獄行刑法》相關規定的義務，以及維持監獄的安全與秩序而實施的強制行為（註1）。我國《監獄行刑法》中所規定的戒護，依其形態可分為：「平常戒護」、「非常戒護」及「特別戒護」（如：監外作業戒護、移送醫院戒護）。

此次《監獄行刑法》的修正，對第四章的「戒護」做了一些修正，由原有的8條條文增修為10條條文（第21條～第30條），謹提出以下5點：

1.將科技設備導入戒護：《監獄行刑法》第21條規定，可以運用科技設備輔助戒護、蒐集、處理利用受刑人的個人資料及檢查出入者的衣服及攜帶物品；更於同法第24條規定，對受刑人外出或獄外活動時，得運用科技設備施以電子監控。

2.對隔離保護做嚴謹的規範：《監獄行刑法》增訂第22條，該條第1項規定，於有下列情形之一應施以隔離保護，即進入獨居隔離：受刑人有危害監獄安全之虞；受刑人的安全有受到危害之虞。懲罰型的獨居隔離，不得構成「殘忍且不尋常的處罰」（註2）；新修正的規定中，使隔離保護有更嚴謹的規範，包括應以「書面」告知受刑人、通知受刑人的家屬或最近親屬，並安排「醫事人員」持續評估受刑人的身心狀況；且不得逾「必要程度」，最長不得逾「15日」。

3.對施用戒具做嚴謹的規範：戒具是監獄在戒護上有事故可能性時，為預防其發生，不得已施用於受刑人的法定器具。《監獄行刑法》修正，於第23條、第24條規定，戒具使用的要件、應以「書面」告知受刑人，並應通知其家屬或最近親屬，且限制每次最長不得逾「4小時」。修正後，明顯保障受刑人之權益及符合比例原則。

4.限縮非常戒獲使用警械的事由：原《監獄行刑法》第24條第1項規定「6款」事由可使用警械進行非常戒護；經修正後的第25條第1項限縮成「5款」事由：受刑人對於他人的生命、身體、自由為強暴、脅迫，或有事實足認為將施強暴、脅迫時；受刑人持有足供施暴、脅迫之物，經命其放棄而不遵從時；受刑人聚眾騷動或為其他擾亂秩序的行為，經命其停止而不遵從時；受刑人脫逃，或圖謀脫逃不服制止時；監獄的裝備、設施遭受劫奪、破壞或有事實足認有受危害之虞時。以上足見修正後為保障受刑人的人權及符合監獄配置警械的原意，加以限縮。

5.使具有特別才藝或技能的受刑人外出參加有助於教化的活動：此次修正在戒護方面最具特色的，即是增訂第30條：監獄可以遴選「具有特殊才藝或技能的受刑人」，於徵得受刑人同」後，報請監督機關核淮，戒護外出參加公益活動、藝文展演、技能檢定、才藝競賽或其他有助於教化的活動，使受刑人未來更能適應未來出獄後重返社會！

綜上所述，從戒護角度來看《監獄行刑法》的修正，已較往昔更重視受刑人之人權的保障，但尚有不足的是進行「懲罰性獨居」（隔離保護），新修正規定只是以「書面」通知受刑人，而未以「法律」明文規定踐行給受刑人聽證及辯解等陳述意見機會的正當法律程序，似乎是美中不足。

註1、李清泉著：監獄行刑法，頁75，1998年3月1日修訂初版，自刊本。

註2、參閱賴擁連撰：「我國監所人犯權利進的檢視與前瞻-從我國大法官會議解釋與美國法院判例分析」乙文。

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●李永然，永然聯合法律事務所所長、永然兩岸法律事務中心創辦人、中華人權協會名譽理事長。以上言論不代表本公司立場。