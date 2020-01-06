一秒晉升潮流指標！彭于晏、張鈞甯穿上adidas全新風衣外套超生火

▲adidas推出流行指標色的超生火單品，並再度力邀彭于晏、張鈞甯兩大男女神披上2020年最新款風衣外套。(圖／品牌提供，以下同)

消費中心／綜合報導

近年來，無論是各大時裝秀的秀場上或是時尚潮人的街拍中，總是少不了「運動休閒」元素，也讓運動服飾越來越時髦，然而在為了兼顧保暖與舒適往往只能穿得厚重沉悶的冬季穿搭中，adidas獨樹一格展現時尚潮態度，推出流行指標色的超生火單品，並再度力邀彭于晏、張鈞甯兩大男女神披上2020年最新款adidas 風衣外套，超殺眼神輔以多層次概念穿搭，率性演繹這款結合時尚與機能的風衣外套，再度站上潮流新高度。全新風衣外套設計概念增添許多亮點，像是搶眼拼接色塊、隱藏式口袋設計等…隨意穿搭就帥炸，讓許凱皓、溫妮也忍不住大讚百搭，不管是日常穿搭或是戶外運動，都能輕鬆穿出「不設限」的自我風格。

男神彭于晏潮穿adidas墨綠拚色風衣外套 舉手投足帥炸



彭于晏近期穿上最新、超實穿的adidas風衣外套墨綠款，以簡約的運動休閒元素，演繹男神隨興舒適至上、擋不住的潮帥感，同時令人大為驚豔：原來墨綠色拼接瞬間帥炸！

▲男神彭于晏以黑、白、墨綠三色拼接輕鬆駕馭，低調突顯酷帥質感。

事實上，沉穩內斂的墨綠色向來都是一個難以被超越的百搭色，透過男神彭于晏以黑、白、墨綠三色拼接輕鬆駕馭，低調突顯酷帥質感，風衣外套衣面為防風防潑水材質搭配內裡刷毛，一件即可抗寒抗雨從容抵禦秋冬時雨時晴的多變氣候，無論搭配運動套裝或是日常多層次休閒風皆可輕鬆穿搭不出錯。

▲帥氣穿搭讓人忍不住大讚「只有男神可以超越男神」。



此次，彭于晏內穿同色系的墨綠拚色大LOGO棉T，下身則是穿搭黑色adidas三線標誌運動長褲搭配白底黑款運動鞋，為運動休閒服飾增添神祕又知性的High Street質感，忍不住令人大讚「只有男神可以超越男神」！

難以抵抗薰衣草紫色魅力 高冷女神張鈞甯柔中帶剛超chill

薰衣草紫的魅力有多強？連高冷女神張鈞甯也忍不住跟風穿上兼具運動機能與時尚美學的adidas風衣外套！搭配經典adidas三線Logo上衣，白x紫x黑撞色拼接相互映襯，完美演繹柔中帶剛的女神氣場，在帥氣中融入幾分唯美輕甜感，意外讓風衣外套顯得很Chill。

▲薰衣草紫的魅力有多強？連高冷女神張鈞甯也忍不住跟風穿上兼具運動機能與時尚美學的adidas風衣外套！

▲經典adidas三線Logo上衣，白x紫x黑撞色拼接相互映襯，完美演繹柔中帶剛的女神氣場。

然而，因應台灣忽冷忽熱的氣候，adidas風衣外套採用防風防潑水外層搭配刷毛內裡，打造輕盈不厚重的穿搭視覺效果，一方面透過下擺可調節束口可自由調整高度、打造完美身形比例，另一方面adidas全新女生款風衣外套特殊設計感寬袖，整體比例超顯瘦，讓女孩們在穿搭時宛如自帶修圖APP模式，徹底打破運動休閒風格既有印象，柔美中又帶有帥氣，盡情展現個人風采。

▲adidas風衣外套不但設計有型、材質也舒適，一穿上立刻升格High Street風。

Locking小王子許凱皓隨興穿搭 瞬間High Street不出錯



除了男女神彭于晏和張鈞甯的演繹，adidas最新的風衣外套也深受許多新世代的人氣網紅及藝人喜愛，像是熱愛跳舞的許凱皓分享，自己偏好休閒嘻哈、Oversize這類比較隨興的穿搭風格，adidas風衣外套不但設計有型、材質也舒適，一穿上立刻升格High Street風，潮出時尚態度！許凱皓更大讚新款風衣外套不僅穿著保暖又有透氣設計，非常適合跳舞的時候穿；再搭配以台北限定紅藍白配色的全新adidas Ultraboost 20 City Pack城市系列鞋款，彈性的BOOST中底搭配Premiknit+鞋面，穿起來腳感很軟包覆性又強，加上鞋底有穩定系統，跳舞穿不容易受傷，覺得是近期必收藏的好鞋。

▲溫妮透露會用短版上衣或短版外套拉長比例「偷長高」。

小隻女溫妮巧穿Outer Jacket拉高視覺5cm

平時熱愛運動休閒風的溫妮，雖然個子嬌小卻總能穿出令人驚豔的風格，她透露其實自己都會用短版上衣或短版外套拉長比例「偷長高」，像是這次溫妮穿上紫色款風衣外套時，就直接將拉鍊拉起來、把下襬上縮， 一秒達成拉高5cm的視覺效果，尤其袖子是以白紫黑三大色塊拼接，甜美中又帶有帥氣，完全是溫妮的菜！而這次搶先穿的adidas Ultraboost6 20 City Pack城市系列－Taipei，是以白色為主體，後腳跟搭配漸層藍及紅色線條，簡約的設計反而很搶眼耐看，穿起來也讓整個人顯得更修長，她笑說平時大家喜歡蒐集星巴克的城市杯，現在台北限定版的Ultraboost 20肯定要列入必收鞋款！