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金正恩淪川普下個目標？　專家：美忙對付伊朗反成「北韓大好機會」

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▲▼川普,文在寅,金正恩,川金會,川文會,文金會。（圖／朝中社）

▲ 金正恩與川普去年6月在板門店會面。（圖／朝中社）

記者陳宛貞／編譯

美國國防部證實，3日對伊拉克巴格達國際機場的空襲由總統川普（Donald Trump）親自下令，擊殺伊朗革命衛隊精銳聖城軍（Auds Force）指揮官蘇萊曼尼（Qassem Soleimani）。南韓媒體分析，北韓領導人金正恩可能害怕自己成為下個目標，飽受壓力，但現況對平壤當局來說反而可能是有利的機會。

美國2017年4月空襲敘利亞空軍基地，隔天北韓便以外務省發言人名義發表聲明譴責，絕對無法容忍美國公然侵略主權國家的行為，也透過敘利亞事態記取「血的教訓」，即須擁有足夠強大的力量才能阻擋帝國主義的侵略。

南韓YTN分析，北韓當年反應快速且強調主權國家地位，是因害怕自己成為下一個攻擊目標。儘管美國此次精準狙殺蘇萊曼尼後，北韓至今未出面表態，仍可能對平壤當局和金正恩造成強烈心理壓力。

但專家指出，擁核的北韓與伊朗狀況不同，川普也持續表現與金正恩的好交情，推測近來不會對北韓採取這類突襲行動。如今美國全力處理中東情勢，無暇分神，對北韓反而是個好機會。

美國前北韓核危機談判特使加盧奇（Robert Gallucci）說明，美國不會同時對兩個不同地區展開敵對攻勢，擔心平壤當局會趁機發射洲際彈道飛彈（ICBM）挑釁，加劇緊張情勢。

►川普本不願在大選前冒險！　美媒曝擊斃伊朗將領「決策關鍵」
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►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

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