他下體冒突起物　忽略1年「竟長成第3顆蛋蛋」O型腿求醫…割開爆出玉米湯！

▲男子發現自己下體長出東西，竟像第三顆睪丸。（圖／示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳亭伃／綜合報導

美國田納西州一名著名的皮膚科醫師Sandra Lee，日前接到一起罕見的臨床案例，在過去Sandra Lee的病患中，多以脂肪瘤居多，散步在身上各部位、頭皮等，然而這名病患的脂肪瘤卻是意外的長在雙腿之間，尷尬且造成生理上的不便，漸漸的這名男病患開始自卑心起，不願與外界有過多接觸。

根據英國《每日郵報》報導，26歲的拉文（Ravon）過去一年對於自己兩腿中間生長的東西並沒有太注意，卻沒想到在短短的一年，它彷彿就像是「第三顆睪丸」般的垂在雙腿中間，這讓拉文跟女友的性生活大大受到影響，更重要的是拉文的自信心，幾乎被打碎，不僅造成生理上的不便，連帶心理也受到影響。

拉文藉著TLC頻道見到了傳說中的「戰痘醫師」Sandra Lee，就在脫下褲子給醫師診斷時，醫師對於其生長的部位也感到相當驚喜。Sandra Lee表示，一開始自己聽到病患說「那一顆」長在他的雙腿之間時，感到相當吃驚，甚至連上廁所都已機出現問題。

拉文表示，「那一顆就像是第三顆睪丸，一年前從一個彈力球的大小，變成了一個下垂的網球，在走路的時候還會跟雙腿摩擦相當不舒服。」此外，這顆奇怪的瘤還會長疹子、粉刺，已經有了陰莖、陰囊，現在還多一顆非常討厭。最令拉文痛苦的，是和女友布蘭妮（Brittney）進行親密接觸時，會感到相當困擾。

在Sandra Lee診斷斟酌之後，確定可以清楚的腫塊，於是決定注射麻藥開始手術。就在切除後，Sandra Lee發現腫塊內都是脂肪，她解釋，脂肪瘤通常會出現在皮下空間，也就是脂肪空間，但若出現奇怪的腫塊，一定要給醫師判斷。