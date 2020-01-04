接到特殊訂單「無菸炭、鋼鐵盆」！外送員機靈報警...一上門見激動女持剪刀

▲外送員接到奇怪訂單。（圖／翻攝自《看看新聞》，下同）

記者洪珮瑄／綜合報導

上海青浦區一名外送員小吳（化名）近日接到一筆特殊的訂單，上頭竟寫著要買「無菸炭、不銹鋼鐵盆」，當下十分疑惑的他立刻報警。在警方的陪同下，他前往訂單上的地址，沒想到一上門就看見一女子持剪刀，試圖割脖輕生，幸好事後及時阻止，才沒造成憾事發生。

據《看看新聞》報導，小吳當時接到的訂單上面寫著，「無菸炭5斤、不鏽鋼鐵盆2個，且鐵盆大小要一 樣，不要太小，也不要太大，跟洗臉盆...。」

據悉，小吳接到這張奇怪訂單後，就趕緊打電話和客戶確認，並詢問對方要無菸炭做什麼，「她跟我說要取暖，我說，上海這邊需要燒炭取暖嗎？」他提到，之後他又繼續問電話中的女子，「妳家沒空調嗎？結果她說沒有，還說就是想用炭來取暖。」

事後，小吳覺得事態不對，為了不打草驚蛇，於是先答應女子要幫她把東西送過去，等掛了電話後再立刻報警，稱有人想自殺。報案後，小吳先將手邊的訂單全部送完，之後再警察的陪同下，到該名女子的住處，沒想到一開門竟看到對方正拿著剪刀對著自己脖子想要輕生。

▲由於女子當時情緒激動，警方和她的家人都不敢輕舉妄動。

此時，在廁所例的拿著剪刀，聽見警方勸告後情緒激動，甚至還歇斯底里地說，「你們都給我走！」警方和家屬經過一番討論後，決定派小吳去勸說，以「取消訂單」為由來製造機會。

雖然該名女子答應將訂單取消，但卻把手機摔到地上，現場氣氛一度緊張。隨後，小吳又以「訂單還沒成功取消」為藉口，說要教女子如何取消訂單，並且藉機靠近，最後趁著女子轉移視線時，將她手上的剪刀順利搶走。

經調查，該名女子是因為感情受挫才會想不開。此外，在搶剪刀的過程中，小吳的手被劃傷了2公分，不過他表示，自己當時沒有多想，「看到一個女孩想輕生，腦子也懵了，最後順利將刀搶下，救到一條性命，內心也非常激動。」

▲該名女子的父母向外送員小吳道謝。

►我沒有遲到，是時間遲到了！



● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995