期末考撞閨密婚禮！她穿伴娘禮服赴考場「視訊致詞」...友感動：最佳伴娘

▲澳州一名女子穿著全套伴娘禮服前往考場考試。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

實習記者謝汶穎／綜合報導

一名澳洲女子因為大學考試，無法參加閨蜜的結婚典禮，擔任伴娘的她為了不錯過朋友人生中最重要的日子，最終決定穿著伴娘禮服到考場考試，甚至還攜帶香檳和高腳杯前往，用她自己的方式參與這場婚禮，也展現兩人珍貴的友誼。

根據BezzFeed News報導，28歲的海契爾（Amberlee Hatcher）原本要在11月9日參與她最好的朋友的結婚典禮，沒想到卻和學校考試撞期。海契爾就讀澳洲昆士蘭的詹姆士庫克大學（James Cook University），距離在維多利亞吉朗的婚禮地點有2600多公里遠。

海契爾為了彌補不能親自前往的遺憾，想出了一個計劃。在結婚典禮當天，她一早就起床化好妝、穿上伴娘的禮服、踩著高跟鞋就前往考場，甚至還帶了香檳和高腳杯到現場，用她自己的方式參與這場典禮。

https://t.co/jIdb6mtHvB "As I walked in, everyone was like staring. They were like, 'What is she doing?'" said Amberlee Hatcher.View Enti... pic.twitter.com/q5uCTwPrn2 — Clicky Sound (@ClickySound) 2019年12月6日

考試結束後，海契爾也和正在進行婚禮的朋友開視訊表達祝福，當她看到朋友穿著婚禮服走出來時，還感動得哭了出來。朋友也表示，「雖然妳沒辦法來參加婚禮，但不代表妳不再是我的伴娘。」展現兩人的好友誼。

海契爾事後表示，雖然在考場大家都用奇怪的眼神看著她，但能以某種方式讓自己存在這場婚禮中，她還是感到很高興，「本來以為和這場婚禮無緣，但幸好最後我有選擇做點什麼，這對我來說很有意義。」