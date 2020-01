野火一天燒掉雪梨3500萬美元　汙染物超標11倍成空氣最糟城市

▲澳洲野火危機持續。(圖/路透)

實習記者崔子柔/綜合報導

澳洲自去年9月以來已有19人在野火中身亡,超過1,300棟房屋被燒毀,且光是本周就有28人失蹤,目前為止火勢尚未被控制,是有史以來最大的野火規模,分析師評估,單憑雪梨每天就有約3,500萬美元的經濟損失。

根據外媒報導,火勢已蔓延約550萬公頃,比整個荷蘭的面積還大,其中新南威爾斯省(New South Wales)被燒毀的土地就有400公頃左右,有些城鎮甚至幾乎在地圖上消失。新南威爾斯省消防局表示,過去幾年該地區受波及的面積大約28萬公頃,而去年亞馬遜雨林遭燒毀的面積約為90萬公頃。

▲維多利亞省拜恩斯代爾(Bairnsdale)被濃煙包圍。(圖/路透)

目前澳洲受損房屋約1,300棟,野火期間每天有數千名消防員被派往災區,絕大部分都是志願者,也有人因此喪身火海。

SGS Economics & Planning分析師表示,這場火勢可能造成雪梨每天損失超過3,500萬美元,還不包含對居民健康的損害,目前濃煙汙染物濃度是對人體有害等級濃度的11倍,雪梨的空氣品質已有至少30天處於危險等級,已成為全球空氣品質最差的城市之一。

A state of emergency has been declared in New South Wales starting Friday for 7 days due to the #AustraliaFires.



The Australian Defence Force has been mobilized to evacuate people and help resupply communities cut off by the #AusFires pic.twitter.com/1IlWLkMRCq