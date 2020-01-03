野火一天燒掉雪梨3500萬美元　汙染物超標11倍成空氣最糟城市

▲澳洲野火危機持續。（圖／路透）

實習記者崔子柔／綜合報導

澳洲自去年9月以來已有19人在野火中身亡，超過1,300棟房屋被燒毀，且光是本周就有28人失蹤，目前為止火勢尚未被控制，是有史以來最大的野火規模，分析師評估，單憑雪梨每天就有約3,500萬美元的經濟損失。

根據外媒報導，火勢已蔓延約550萬公頃，比整個荷蘭的面積還大，其中新南威爾斯省（New South Wales）被燒毀的土地就有400公頃左右，有些城鎮甚至幾乎在地圖上消失。新南威爾斯省消防局表示，過去幾年該地區受波及的面積大約28萬公頃，而去年亞馬遜雨林遭燒毀的面積約為90萬公頃。

▲維多利亞省拜恩斯代爾（Bairnsdale）被濃煙包圍。（圖／路透）

目前澳洲受損房屋約1,300棟，野火期間每天有數千名消防員被派往災區，絕大部分都是志願者，也有人因此喪身火海。

SGS Economics & Planning分析師表示，這場火勢可能造成雪梨每天損失超過3,500萬美元，還不包含對居民健康的損害，目前濃煙汙染物濃度是對人體有害等級濃度的11倍，雪梨的空氣品質已有至少30天處於危險等級，已成為全球空氣品質最差的城市之一。

A state of emergency has been declared in New South Wales starting Friday for 7 days due to the #AustraliaFires.



The Australian Defence Force has been mobilized to evacuate people and help resupply communities cut off by the #AusFires pic.twitter.com/1IlWLkMRCq — QuickTake by Bloomberg (@QuickTake) 2020年1月2日

▲去年10月到12月間，澳洲提出4,300項共約2億美元的理賠。（影／翻攝自推特／@QuickTake）

澳洲氣候委員會估計，2030年農業和勞動生產下降累積損害可能高達133億美元，2050年將達1,480億美元，到2100年則可能達到2兆8000億美元。

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