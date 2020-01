澳洲消防員殉職　19個月大兒子「吸奶嘴+穿消防制服」代父領勳章

▲哈維代替父親領英勇勳章。(圖/翻攝自Facebook/NSW Rural Fire Service)



記者張方瑀/綜合報導

澳洲野火目前為止造成至少18人死亡,其中2名志願消防員基頓與奧德懷爾,在前往火災現場時,不慎撞上燃燒倒塌的樹幹,翻車身亡。而新南威爾斯州消防局在2日的葬禮上,由基頓年僅19個月大的兒子哈維(Harvey Keaton)代替父親接受英勇勳章。

澳洲野火肆虐東南部,去年12月19日,32歲的基頓(Geoffrey Keating)與36歲的奧德懷爾(Andrew O'Dwyer)在前往火場的途中,不慎撞上燃燒掉落的樹幹,因而翻車身亡;另外有3名消防員也在車內,所幸僅受到輕傷。

基頓的葬禮2日在雪梨舉行,新南威爾斯州(NSW)消防局長菲茲西蒙斯(Shane Fitzsimmons)也頒發英勇勳章給基頓年僅19個月大的兒子哈維(Harvey Keaton)。

▲▼馬克杯上寫著「爸爸我愛你直到永遠」。(圖/翻攝自Facebook/NSW Rural Fire Service)



照片中可以看到,哈維吸著奶嘴、穿著消防隊制服,接受菲茲西蒙斯授章,接著由母親抱著他走到父親棺木前。BBC報導指出,基頓的棺木上還放著一個馬克杯,上面寫著「爸爸我愛你直到永遠」(I love you to the moon and back)。而奧德懷爾將於下周舉行葬禮,他同樣育有一名幼子。

▲基頓殉職後留下年僅19個月大的兒子。(圖/翻攝自Facebook/NSW Rural Fire Service)



除了基頓與奧德懷爾外,日前也有一名消防員在救火途中,車輛遭大風吹翻,不幸身亡。自去年9月以來,就有18人在這場野火中死亡,超過1200棟房屋被燒毀,光是本周就有28人失蹤。另外這幾個月以來,每天都有數千名消防員被派往災區,絕大多數都是志願者,但火勢至今未獲控制。

►澳洲總理遭災民圍剿「白癡」 消防員累癱臭臉:不想跟你握手

►來張新年自拍!美消防隊「全面燃燒」屋前合影惹議 網友反應兩極

►新南威爾斯省明啟動7天緊急狀態!備戰周六熱浪 限遊客48小時撤離