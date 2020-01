新南威爾斯省明啟動7天緊急狀態！備戰周六熱浪　限遊客48小時撤離

▲新南威爾斯省羅斯代爾(Rosedale)野火導致當地一棟建物起火,隨後發生爆炸。(圖/路透)

記者詹雅婷/綜合報導

澳洲野火迄今奪走至少15條人命,近1300棟建物被毀,延燒面積超過360萬公頃,也就是3個雪梨大小。根據預測,4日將有另一波熱浪來襲,新南威爾斯省今(2)稍早宣布,當地自3日上午展開為期7天的緊急狀態,數千名遊客被告知必須在48小時內撤離。

400+ homes in Australia have burned down this week, according to @NSWRFS. Tourists have been told to evacuate the coast of New South Wales #ausfires #NSWFires pic.twitter.com/63p4VPsvb3 — QuickTake by Bloomberg (@QuickTake) January 2, 2020

綜合澳聯社、9 NEWS、澳洲人報等外媒報導,新南威爾斯省南部地區遭受野火肆虐,大規模的撤離人潮也為當地帶來交通壅塞、汽油短缺的狀況,當局現已公告「遊客撤離區」範圍,一路從熱門景點巴特曼斯灣(Batemans Bay)延伸至維多利亞省邊界。

據了解,自本周一以來,大火奪走8條寶貴性命,當局現已證實,跨年夜被燒毀的房屋數量至少有382棟建物,且數量可能大幅增加,且4日狀況可能變得更糟,氣溫可能衝破攝氏40度,當地居民及住在臨海小鎮的旅客必須盡快遠離火災影響的地區。

South East Australia: Latest major fire front commencing 30th December. All residents & holiday visitors told to evacuate NOW. pic.twitter.com/XrAZXuZ8iR — Kat Barclay (@KatBarclay2) December 31, 2019

新南威爾斯省長雷吉克利安(Gladys Berejiklian)表示,稍早已聽取4日極端天氣及當前野火狀況相關報告,最終決定3日上午啟動緊急狀態,相關人員將會執行道路管制與撤離等行動,敦促任何能夠離開的人盡速撤離,「我們不會輕率做出如此的決定,但我們也要確保落實每個預防措施,做好準備迎接可怕的周六……請聽從我們緊急應變人員的建議與指示,以策安全。」

Given forecast weather conditions on Saturday & the unpredictable nature of current firefront’s, a State of Emergency has been declared for 7 days commencing tomorrow morning. Please take the advice of our Emergency Services Personnel to stay safe. @NSWRFS pic.twitter.com/LSCZzFqJfL — Gladys Berejiklian (@GladysB) January 2, 2020

Thousands told to evacuate as three major bushfires burn close to popular tourist destinations in Australia's second-most populous state of Victoria. https://t.co/tV0mKmsHd7 pic.twitter.com/Tzk6k4C7ac — ABC News (@ABC) December 30, 2019

▼澳洲維多利亞省拜恩斯代爾(Bairnsdale)野火延燒,空拍照曝光。(圖/路透)