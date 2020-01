梅蘭妮亞新年希望盼「世界和平」　川普秒吐槽：幹嘛大聲說出來

▲川普與夫人梅蘭妮亞在海湖莊園舉辦晚宴。(圖/達志影像/美聯社)

實習記者謝汶穎/綜合報導

川普與夫人梅蘭妮亞(Melania Trump)12月31日在美國佛州海湖莊園(Mar-a-Lago)舉辦晚宴,順便慶祝長子小唐納·川普(Donald Trump Jr)的42歲生日。但當他們被記者問到新年願望時,梅蘭妮亞馬上回答「世界和平」,卻被川普當場吐槽不應該把願望說出來,讓場面十分尷尬。

根據《華盛頓觀察家報》(Washington Examiner)報導,川普與妻子在跨年夜晚宴時遭記者攔住詢問新年新希望,梅蘭妮亞隨即表示,他的目標為「世界和平」,但一旁的川普卻馬上吐槽說,「我不確定有沒有必要這樣大聲講出來,但我是不會講出自己的決心的。」當眾反駁梅蘭妮亞的想法。

川普還表示,對於世界和平,雖然他不想透露,但確實有一個很好的計劃,這是政府的一項決議。他也對2020做出一些預告說明,他不會想和伊朗開戰,「伊朗比任何都希望和平,因此不會讓這種事發生。」

▲川普女兒蒂芙尼·川普(Tiffany Ariana Trump)與男友出席晚宴。(圖/達志影像/美聯社)

▲川普次子艾瑞克·川普(Eric Trump)與妻子出席晚宴。(圖/達志影像/美聯社)

這場晚宴邀請川普夫婦與長子小唐納·川普(Donald Trump Jr)、次子艾瑞克·川普(Eric Frederick Trump)、女兒蒂芙尼·川普(Tiffany Ariana Trump)等家人在佛州海湖莊園舉辦晚宴。當天同時也是長子小唐納42歲的生日。

川普與夫人梅蘭妮亞雖然沒有針對新年有任何演說,但皆在社群網站上表達自己的祝福。

Question: What's your New Year's Resolution?



First Lady Melania Trump: "Peace on the world."



President Trump: "Peace is right but I'm not sure you're supposed to say a resolution out loud." #2020NewYear #NewYearsEve2020 pic.twitter.com/u9iJrXO5gf