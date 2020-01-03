梅蘭妮亞新年希望盼「世界和平」　川普秒吐槽：幹嘛大聲說出來

▲川普與夫人梅蘭妮亞在海湖莊園舉辦晚宴。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者謝汶穎／綜合報導

川普與夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）12月31日在美國佛州海湖莊園（Mar-a-Lago）舉辦晚宴，順便慶祝長子小唐納·川普（Donald Trump Jr）的42歲生日。但當他們被記者問到新年願望時，梅蘭妮亞馬上回答「世界和平」，卻被川普當場吐槽不應該把願望說出來，讓場面十分尷尬。

根據《華盛頓觀察家報》（Washington Examiner）報導，川普與妻子在跨年夜晚宴時遭記者攔住詢問新年新希望，梅蘭妮亞隨即表示，他的目標為「世界和平」，但一旁的川普卻馬上吐槽說，「我不確定有沒有必要這樣大聲講出來，但我是不會講出自己的決心的。」當眾反駁梅蘭妮亞的想法。

川普還表示，對於世界和平，雖然他不想透露，但確實有一個很好的計劃，這是政府的一項決議。他也對2020做出一些預告說明，他不會想和伊朗開戰，「伊朗比任何都希望和平，因此不會讓這種事發生。」

▲川普女兒蒂芙尼·川普（Tiffany Ariana Trump）與男友出席晚宴。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普次子艾瑞克·川普（Eric Trump）與妻子出席晚宴。（圖／達志影像／美聯社）

這場晚宴邀請川普夫婦與長子小唐納·川普（Donald Trump Jr）、次子艾瑞克·川普（Eric Frederick Trump）、女兒蒂芙尼·川普（Tiffany Ariana Trump）等家人在佛州海湖莊園舉辦晚宴。當天同時也是長子小唐納42歲的生日。

川普與夫人梅蘭妮亞雖然沒有針對新年有任何演說，但皆在社群網站上表達自己的祝福。