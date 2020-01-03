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華裔女孩被遺棄24年後湖南尋親　「笑容大方爽朗」一群父母搶著認

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▲華裔女孩被遺棄24年後湖南尋親。（圖／翻攝自新京報，下同）

▲▼華裔女孩被遺棄24年後湖南尋親。（圖／翻攝自新京報，下同）

記者康心禹／綜合報導

大陸一胎化政策出現重男輕女觀念，導致許多孩子一出生就被棄養。近日24歲的美籍華裔女孩岳金華拍攝回中國大陸尋親的影片，引起網友關注，高顏值加上自信大方而爽朗的笑容，吸引一群父母搶著認親。

根據《新京報》報導，岳金華於1995年7月20日出生，出生當天就被親生父母遺棄在湖南岳陽北站家屬區，她的父母只留下一張紅色紙條，上面用黑色的毛筆寫下了女孩的出生年月日；被人發現後，她被送到岳陽福利院，過沒多久被一對美國夫婦領養，之後就一直和養父母生活在美國。

▲▼華裔女孩被遺棄24年後湖南尋親。（圖／翻攝自新京報）

如今岳金華已經是位亭亭玉立的姑娘了，臉上充滿著自信大方的笑容，全身上下充滿美式氣息，跟許多被領養的孩子一樣，隨著一天天的長大，她開始好奇自己的親生父母在哪裡、長怎樣、還能相見嗎？於是在離開中國大陸24年之後，她開手有了回國尋親的念頭。

有了尋親的念頭之後，岳金華很快的得到了養父母的支持，20多年間，她與養父母先後5次到岳陽尋親，每一次都無功而返，但她始終沒有放棄，採取了錄製影片的方式，將自己的故事公告天下，也希望藉助網絡傳播的力量，早日找到自己的親生父母。

目前，已有5、6對父母打電話聯繫認領，紛紛說他們是岳金華的親生父母，其中可能性比較大的一對父母，已經和岳金華做了DNA鑑定，預計一周後會有結果。

▲▼華裔女孩被遺棄24年後湖南尋親。（圖／翻攝自新京報）

▲▼華裔女孩被遺棄24年後湖南尋親。（圖／翻攝自新京報）

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