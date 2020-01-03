披薩冒超臭白煙　老婆一開驚見「45cm脆皮蛇」張嘴死在烤箱

▲一家人果斷放棄與蛇一起烤的披薩。（圖／取自pixabay）



記者丁維瑀／綜合外電報導

美國北卡羅來納一個家庭日前在家準備晚餐，當時老公羅伯特（Robert）先預熱烤箱，接著放入冷凍披薩，沒想到10分鐘後卻冒出陣陣白煙，還散發臭味，打開確認竟發現一條死掉的蛇在裡面。由於蛇經過烘烤，表皮還變得脆脆的，一家人對此感到非常驚嚇。

綜合《美國有線電視新聞網》（CNN）、《新聞與觀察家報》（The News & Observer）報導，安柏（Amber Helm）與老公羅伯特原本只是預期簡單的一餐，預熱烤箱後沒有多想，就把冷凍披薩放進去，結果廚房冒出白煙，還飄來奇怪氣味。

安柏要孩子站遠點，她才能確認到底出了什麼問題，「我靠近去看，天阿，該死的是蛇！」他們平時並沒有把東西放置在烤箱的習慣，所以預熱前也沒有想到要檢查，烤箱內部很黑，這條蛇可能在溫度上升時死亡。

這家人胃口全失，最後當然沒有享用披薩，安柏帶著3歲與1歲的兒子出門用餐，老公則負責處理長約45公分的蛇跟清潔烤箱。他們不確定蛇在烤箱待在多久，不過去年聖誕節料理火腿時，裡面並沒有異狀。

安柏猜測，這條蛇應該是被活活烤死的，因為牠的嘴巴打開，感覺像在掙脫或是咬東西，她對此感到難過。由於家中還有2名小男孩，她也在思索蛇到底怎麼跑進烤箱，希望之後別再發生類似狀況，「每當看到一個影子，我都會被嚇到！」