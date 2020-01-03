大貨車閃來車「右側前後輪卡溝」玉警指揮怪手花1小時解困

▲▼大貨車因閃避對向來車致右側前後輪都滑落排水溝動彈不得。（圖／花蓮玉里分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣警察局玉里分局永豐派出所警員陳永光日前執行家戶訪查勤務途中，行經台23線4k處，發現有一輛大貨車右側前後輪掉進路旁水溝，陳員見狀立即上前協助，並於現場指揮救援怪手，花了約一個鐘頭，終於使大貨車脫困。

年約45歲的陳姓司機為台東縣關山鎮土木工程行員工，當天要到山區工地載運土石，深知山區道路崎嶇蜿蜒難行，且視線較多死角，故將行車速度放慢，未料行駛途中對向突然駛來一輛汽車過快，兩車交會時為了閃避來車，便快速轉動方向盤，導致輪胎打滑，使右側車輪全部掉進馬路旁的水溝內。

陳姓駕駛表示，事情發生時，真的好驚險，幸好身體未受到傷害，在下車查看貨車狀況後，發現右側前後輪已經卡死在水溝內，正當懊惱蹲在地上不知道如何是好，深怕擔誤了工作，這時路過員警發現熱心協助，真的很暖心。

警員陳永光表示，台23線多為蜿蜒山路，道路亦狹窄，行車視線上較多死角，為避免後方來車追撞，發生意外事故，一面把警用機車停於大貨車後方，利用車上警示燈提醒後方來車注意。一面於路旁指揮疏導交通，讓往來車輛能安全地通過此路段。

▲員警在現場指揮怪手，協助大貨車脫困

救援怪手趕到現場因視野不佳，陳姓員警指揮怪手如何從正確的角度助大貨車脫困，在一旁聲音宏亮的喊著:「加油就快了，在往前一點」，順利讓將大貨車卡死的輪胎慢慢得推回道路上，雖花費了將近一個小時的時間，不過就在狀況排除的剎那，大家都鬆了一口氣，直呼這時間花得非常值得。

分局長呂育騰表示，警察更常做的是「為民服務」的工作，發揮為民服務的熱忱，適時伸出援手協助民眾脫困。提醒民眾駕車時，要全神貫注，務必遵守行車速限，如此，才能開心出門，平安返家。

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