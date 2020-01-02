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T世家有機茶：CP值之王台、美雙驗證綠茶　健康回甘又不傷荷包

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▲▼ T茶包 。（圖／提供）

▲高CP值T世家有機茶獲台、美雙驗證綠茶。

圖、文／桔揚提供

不論是上班族喜愛的手搖飲，還是適合送禮的茶葉，我們都不可否認茶已經成為生活中不可或缺的飲品。市面上的有機飲品越來越多，但每次看到價格總會有些猶豫，在現今食安意識逐漸抬頭的時代，要怎麼喝得健康又保住荷包呢？面對這樣的兩難，今天資深樂活達人要向你介紹高CP值的有機茶，讓你花小錢，也能安心享受好品質。

▲▼ T茶包 。（圖／提供）

一般人談到有機產品首先浮現腦海的大多是蔬果等生鮮食材，但你知道除此之外，我們所熟悉的開門七件事也逐漸加入了有機的行列，「茶包」當然也響應了這波潮流，確保無農藥殘留，讓消費者在享受綠茶的回甘之餘，更能喝得健康。目前美國、歐洲和日本，都紛紛設立有機檢驗標準，而台灣也已經有13間有機農產品驗證機構通過行政院農委會的驗證，為國人飲食健康把關。雖然大部分消費者對於有機食品仍然有「價格偏高」的認知，不過樂活達人發現，市面上已出現一款由知名節目健康2.0推薦過的有機茶包「T世家有機茶」，經過台、美有機雙驗證，價格卻與一般市售茶包接近！打破消費者有機等於高價的迷思，讓你喝得安心，買得輕鬆

▲▼ T茶包 。（圖／提供）

▲T世家落實「有機零距離」的精神（圖／翻攝自健康2.0

在節目健康2.0中，知名醫師介紹到T世家的有機茶包有兩款，分別是「有機紅茶」以及「有機綠茶」，不但通過台灣慈心有機農產發展基金會的有機驗證，每年定期追蹤產品品質，更通過美國最高等級USDA有機驗證。同時，T世家有機茶更採用了日本製的PET紗來製作三角茶包，耐熱度比一般的茶包更高(耐熱達110℃)，可安心適用各式沖調環境，免除消費者對於茶包遇熱釋放化學物質的疑慮。T世家以一般零售茶包的實惠價格，將天然風味帶給消費者，真正落實「有機零距離」的精神，不僅照顧環境生態，也照顧民眾的味蕾與荷包。同時，T世家有機茶通過台灣慈心有機農產發展基金會以及美國農業部（United States Department of Agriculture）認可，更展現T世家為消費大眾安全把關的堅持。高CP值的T世家有機茶造福了許多愛喝茶的小資族，在上班之餘可以泡杯好茶，回甘之後，再繼續重新工作。

▲▼ T茶包 。（圖／提供）

▲T世家有機茶在維持良好品質與親民價格的同時，更實踐了友善土地的精神。

隨著食安意識的抬頭，有機與價格往往難做到兩全其美，但T世家有機茶在維持良好品質與親民價格的同時，更實踐了友善土地的精神，領先業界同時取得慈心有機與USDA雙重驗證。T世家有機茶的製造商，是全台灣最大的餐飲原料供應商──桔揚股份有限公司，不僅通過ISO 22000、食品安全管制HACCP驗證，以及具有豐富的OEM、ODM經驗，近年更陸續取得「產銷履歷」、「雨林標章」等驗證，30年來持續秉持著自然、活力、創新的企業精神，用心做好每一項產品。

▲▼ T茶包 。（圖／提供）

▲2019年桔揚更獲得《國家品牌玉山獎—傑出企業類》全國首獎。

在2019年，桔揚更先後榮獲《國家品牌玉山獎—傑出企業類》全國首獎，以及桃園市「農業發展貢獻獎」優良企業的肯定，標誌著台灣本土企業致力對產品與農業發展的努力。如此一來，在享受茶飲回甘的同時，消費者更可以放心將自己的健康，交給台、美掛保證的T世家有機茶。

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